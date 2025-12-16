Πληροφορίες

Η ROSALÍA παρουσιάζει το video του "La Perla" και ανακοινώνει το LUX Tour 2026

Η ROSALÍA κυκλοφόρησε το νέο video για το "La Perla" από το άλμπουμ LUX και ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2026, με αφετηρία τη Λυών.

ROSALÍA
Avopolis Team

Η ROSALÍA κυκλοφόρησε το νέο της μουσικό βίντεο για το "La Perla". Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της, LUX, και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Stillz. Στο βίντεο, η ROSALÍA κινείται μέσα από μια σειρά στιλιζαρισμένων, σχεδόν προστατευτικών μικρόκοσμων, που αποκαλύπτουν τόσο την ευαλωτότητά της όσο και τη παιχνιδιάρικη διάθεση αντίστασης που τη χαρακτηρίζει. Σε σύμπραξη με τη σκηνοθετική ματιά του Stillz, η ROSALÍA μεταφέρει τον κόσμο του LUX σε ένα ολοκληρωμένο οπτικό σύμπαν.

Μετά την κυκλοφορία του LUX, η ROSALÍA ανακοίνωσε την περιοδεία LUX TOUR 2026, η οποία ξεκινά στις 16 Μαρτίου από τη Λυών της Γαλλίας, στο LDLC Arena. Η περιοδεία θα περάσει από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, ζωντανεύοντας το LUX, που ηχογραφήθηκε αρχικά με τη London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Daníel Bjarnason. Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, καθώς και η Escolania de Montserrat και το Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Πέρα από τη μουσική, η ROSALÍA έχει καθιερωθεί ως fashion και πολιτιστικό icon. Εμφανίστηκε στο Met Gala 2025 με μια custom δημιουργία Balmain, που προβλήθηκε από μέσα όπως τα Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan και άλλα. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στην καμπάνια Fall 2025 του Calvin Klein και είναι global ambassador της New Balance. Το 2026 αναμένεται να κάνει και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, συμμετέχοντας στην τρίτη σεζόν της σειράς Euphoria.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Rob Halford

Ο Rob Halford θυμάται το χάος που έφερε ο Ozzy στο στούντιο των Judas Priest

Ο Rob Halford θυμάται την εποχή που ο Ozzy Osbourne επισκέφθηκε τους Judas Priest στο στούντιο και έφερε...
Την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου η Αθήνα θα γεμίσει μουσική και μας καλεί σε ένα μεγάλο πάρτι

Την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, η Αθήνα μας καλεί σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι

Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων «χορεύει» η Αθήνα, την παραμονή της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου. Με δέκα...
Einstürzende Neubauten

Έρχονται οι Einstürzende Neubauten το καλοκαίρι στη Μονή Λαζαριστών

Ριζοσπάστες. Δημιουργοί. Πρωτοπόροι. Η απρόβλεπτη και αντισυμβατική διαδρομή τους, τους οδηγεί για μια...

Featured

Brian Eno

Ο Brian Eno δίνει φωνή σε ένα παλαιστινιακό νανούρισμα για τη Γάζα

Ο Brian Eno συμμετέχει στο "Lullaby", ένα παλαιστινιακό νανούρισμα που επιχειρεί να φτάσει στην...

HEALTH - CONFLICT DLC

Οι HEALTH με το νέο τους album με τίτλο "Conflict DLC" εξαπολύουν άλλο ένα δυστοπικό soundtrack.
Eli and The Portraits

Οι Eli and the Portraits μιλούν για το "The Jungle Within", το storytelling και τη σημασία της κοινότητας

Με αφορμή το The Jungle Within, την πρώτη ολοκληρωμένη, crowdfunded δισκογραφική δουλειά των Eli and thePortraits,...

Best of Network