Η ROSALÍA παρουσιάζει το video του "La Perla" και ανακοινώνει το LUX Tour 2026

Η ROSALÍA κυκλοφόρησε το νέο της μουσικό βίντεο για το "La Perla". Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της, LUX, και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Stillz. Στο βίντεο, η ROSALÍA κινείται μέσα από μια σειρά στιλιζαρισμένων, σχεδόν προστατευτικών μικρόκοσμων, που αποκαλύπτουν τόσο την ευαλωτότητά της όσο και τη παιχνιδιάρικη διάθεση αντίστασης που τη χαρακτηρίζει. Σε σύμπραξη με τη σκηνοθετική ματιά του Stillz, η ROSALÍA μεταφέρει τον κόσμο του LUX σε ένα ολοκληρωμένο οπτικό σύμπαν.

Μετά την κυκλοφορία του LUX, η ROSALÍA ανακοίνωσε την περιοδεία LUX TOUR 2026, η οποία ξεκινά στις 16 Μαρτίου από τη Λυών της Γαλλίας, στο LDLC Arena. Η περιοδεία θα περάσει από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, ζωντανεύοντας το LUX, που ηχογραφήθηκε αρχικά με τη London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Daníel Bjarnason. Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, καθώς και η Escolania de Montserrat και το Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Πέρα από τη μουσική, η ROSALÍA έχει καθιερωθεί ως fashion και πολιτιστικό icon. Εμφανίστηκε στο Met Gala 2025 με μια custom δημιουργία Balmain, που προβλήθηκε από μέσα όπως τα Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan και άλλα. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στην καμπάνια Fall 2025 του Calvin Klein και είναι global ambassador της New Balance. Το 2026 αναμένεται να κάνει και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, συμμετέχοντας στην τρίτη σεζόν της σειράς Euphoria.