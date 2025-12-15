Sir Roger Daltrey: Ο frontman των The Who χρίστηκε ιππότης

Ο Roger Daltrey τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Windsor, με τον Prince William να απονέμει την ανώτατη αυτή διάκριση στον εμβληματικό frontman των The Who. Ο Daltrey προστίθεται έτσι σε μια ιδιαίτερα κλειστή λίστα rock icons που έχουν λάβει knighthood, δίπλα στους Sir Paul McCartney, Sir Elton John και Sir Mick Jagger.

Η απονομή του τίτλου είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Ιούνιο, ωστόσο η επίσημη τελετή έλαβε χώρα μόλις χθες. Ο 81χρονος Rock & Roll Hall of Famer τιμήθηκε όχι μόνο για την πολυετή και καθοριστική μουσική του πορεία, αλλά και για το σημαντικό φιλανθρωπικό του έργο μέσω του Teenage Cancer Trust, οργανισμού με τον οποίο συνδέεται ενεργά εδώ και δεκαετίες.

Σε δηλώσεις του μετά την τελετή, τις οποίες μετέδωσε η Independent, ο Daltrey χαρακτήρισε τη διάκριση «διπλή τιμή». Όπως ανέφερε, «για μένα είναι ξεχωριστό γιατί αναγνωρίζεται το έργο μου με το Teenage Cancer Trust. Προσωπικά είναι υπέροχο, αλλά ουσιαστικά το αποδέχομαι εκ μέρους όλων εκείνων των ανθρώπων που ίσως να μην τιμηθούν ποτέ και χωρίς τους οποίους η επιτυχία της φιλανθρωπικής μας προσπάθειας δεν θα ήταν δυνατή».

Ο ίδιος στάθηκε και στη διαδρομή της ζωής του, προσθέτοντας: «Είναι μια απίστευτη τιμή. Γεννήθηκα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μεγάλωσα στους δρόμους του Λονδίνου. Για ένα παιδί σαν εμένα, το να φτάσει εδώ είναι ένα όνειρο».

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας των The Who, η οποία έκλεισε τον περασμένο Οκτώβριο με την τελευταία συναυλία στο Acrisure Arena στο Thousand Palms της Καλιφόρνιας, βάζοντας έναν συμβολικό επίλογο σε μια από τις πιο ιστορικές διαδρομές στην ιστορία της ροκ.

Ο Sir Roger Daltrey μίλησε αναλυτικά για τη βράβευσή του σε σχετικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την τελετή.