Η Cilia Katrali, ανάμεσα στον "Ορίζοντα" και τα "Πατίνια στο Φεγγάρι"

Μετά την επιτυχία του "Ορίζοντα" και μια γεμάτη χρονιά εμφανίσεων, η τραγουδοποιός και ηθοποιός Cilia Katrali ανεβαίνει στη σκηνή του AUX Club με τον Πάνο Βλάχο στη σειρά των Ιt's Live It's Jack συναυλιών για να μοιραστεί τραγούδια που συνδυάζουν καθημερινότητα, φαντασία και ουσιαστική αφήγηση, και μιλά στο Avopolis για τη δημιουργία της και τη σχέση της με την ελληνική indie σκηνή.

Η Cilia Katrali έχει τη σπάνια ικανότητα να μετατρέπει στιγμές της καθημερινότητας, εικόνες από πόλεις και τοπία, αλλά και σκέψεις που συνήθως μένουν ανείπωτες, σε τραγούδια με καθαρό βλέμμα και ειλικρινή διάθεση. Μάλιστα, η ικανότητα της αυτή δεν εξαντλήθηκε τη στιγμή που το τραγούδι της "Ορίζοντάς" έγινε viral, αλλά μέσα στο 2025 άνθισε πάνω στη σκηνή και μέσα στην κοινότητα της ελληνικής indie, χτίζοντας παράλληλα μια σχέση με το κοινό που μεγαλώνει σταδιακά και βασίζεται σε έναν ήχο που παραμένει ουσιαστικός, διαυγής και προσηλωμένος σε αυτό που θέλει να εκφράσει χωρίς υπερβολές - ίσως μόνο στο glitter και την ομορφιά που ξεχυλίζει από μέσα της.

Με αφορμή την εμφάνισή της την Τετάρτη 17/12 στο AUX Club μαζί με τον Πάνο Βλάχο στα gigs Ιt's Live It's Jack του Jack Daniel's μίλησε στην Εύη Παπαγιάννη για το έτος που φτάνει στο τέλος του και τις εμπειρίες της μέσα σ’ αυτό.

- Από το album Ελεύθερο Κάμπινγκ του 2020 ως τα Πατίνια στο Φεγγάρι του 2025, με viral στάσεις και πολλές, πολλές συνεργασίες. Υπάρχει ένας σταθερός καλλιτεχνικός πυρήνας εντός σου, και ποιος είναι αυτός;

Νομίζω πως αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας. Η δημιουργία, η ομάδα, η διήγηση της ιστορίας. Tο αν τελικά αφορά τον κόσμο αυτό που έχεις να πεις λίγο ή πολύ είναι ένα άλλο κεφάλαιο.

- Ακούγοντας τα τραγούδια του φετινού σου άλμπουμ, πολλά από αυτά μοιάζουν να μιλούν για ανοιχτά τοπία – την πόλη, την ύπαιθρο, ιστορίες-παραμύθια. Τι σε ώθησε φέτος να κάνεις αυτό το ταξίδι αφήγησης;

Μέσα από τα τραγούδια αφηγούμαι ιστορίες άλλοτε διαδραματίζονται εντός μου και άλλοτε στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο. Είμαι βαθιά συνδεδεμένη με τη φύση και τα τοπία γύρω μου. Μου αρέσει να γράφω για αυτά, αυτό άλλωστε συνέβαινε από πάντα, δεν ξεκίνησε φέτος.

- Τι σε ενεργοποιεί δημιουργικά αυτή την περίοδο;

Ή καθημερινότητα που βιώνουμε. Όως κι αν είναι, είναι πάντοτε μια πηγή έμπνευσης.

- Σε ένα κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, κοινωνικά, τεχνολογικά, καλλιτεχνικά, υπάρχουν στοιχεία που αισθάνεσαι ως εμπόδιο στη δημιουργία σου;

Πέρα από εμένα την ίδια - που όσο να ‘ναι κάποιες φορές με δυσκολεύω αρκετά - δεν βρίσκω κάποιο άλλο ισχυρό εμπόδιο.

- Αν κάνεις έναν απολογισμό της χρονιάς, πως θα περιέγραφες την ελληνική ανεξάρτητη μουσική σκηνή και τη σχέση σου με αυτή;

Παράξενος κάπως ο ορισμός, αν κανείς σκεφτεί σε ποια χώρα ζούμε. Ωστόσο φέτος νομίζω πως ακούσαμε συγκλονιστικά πράγματα, τόσο από ανερχόμενους όσο και από παλιότερους καλλιτέχνες της εναλλακτικής σκηνής, γεγονός το οποίο βρήκα τρομερά ελπιδοφόρο. Άκουσα νέους ήχους, διαφορετικές προσεγγίσεις, νέες μπάντες που έχουν πράγματα να πουν και νιώθω πως και το κοινό είναι περισσότερο δεκτικό σε όλον αυτόν τον νέο ήχο -πράγμα που με εξέπληξε ευχάριστα.

- Έχεις συνεργαστεί με πολλά και αξιόλογα άτομα του εγχώριου ήχου, από την katscenes μέχρι τον Monsieur Minimal στα πλαίσια του τελευταίου σου άλμπουμ, από τον ΦΟΒΑΜΑΙ μέχρι τον Mazoha. Τι είναι αυτό που βρίσκεις στις συνεργασίες και σε οδηγεί στο να επιστρέφεις σε αυτές;

Συνήθως έχει να κάνει τόσο με τα τραγούδια, όσο και με τους ανθρώπους καλλιτεχνικά και ιδιοσυγκρασιακά.Εκτιμώ πολύ βαθιά τη δουλειά όλων όσων αναφέρεις. Επιλέγω να κάνω συνεργασίες που με εκφράζουν, και όταν μου προτείνουν, για παράδειγμα, κάτι πάντα επιλέγω με βάση το τραγούδι. Θέλω να μου αρέσει πρώτα από όλα το τραγούδι, καθώς δεν είμαι ερμηνεύτρια οπότε είμαι επιλεκτική στα τραγούδια που λέω και αντιστοίχως στα δικά μου τραγούδια και στο ποιος θα τα πει. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα παιδιά. Νιώθω πως όταν συνυπάρχουμε, όλα βρίσκονται εκεί ακριβώς που πρέπει.

- Με αφορμή την επικείμενη εμφάνισή σου στα πλαίσια των Jack Daniel's gigs, σκέφτομαι όλες τις φορές που ανέβηκες φέτος στη σκηνή, και ήταν πολλές! Θα σταθώ όμως στην παράσταση με τίτλο «Η μουσική είναι γυναίκα», του περασμένου Σεπτέμβρη. Τι θα έλεγες πως κάνει Γυναίκα τη μουσική;

Η χροιά του συγκεκριμένου φεστιβάλ όπως και της «Συνέλευσης 8 Μαρτη» που είχα τη χαρά να συμμετέχω είναι καθαρά φεμινιστική με πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα και βαθιά κοινωνικοπολιτική προέκταση, τονίζοντας πάντα το ρόλο της γυναίκας μέσα στη τέχνη και ιδίως στη μουσική, δίνοντας το βήμα σε ανερχόμενες τραγουδοποιούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Μου αρέσει πάντα να στηρίζω τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Είναι τρομακτικό αν αναλογιστούμε πόσο λίγη σημασία δίνουμε σε καλλιτεχνικά έργα γυναικών εν έτη 2025 – ιδίως μάλιστα συγκριτικά με αυτά των ανδρών, πόσο μάλλον αν προεκτείνουμε όλη αυτή τη σκέψη στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες ζουν και εργάζονται τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες. Αυτά τα φεστιβάλ και οι αυτοδιαχειριζόμενες πρωτοβουλίες είναι μικρές προσπάθειες, βήματα για να βγούμε από αυτόν τον παλαιολιθικό σκοταδισμό που απλώνεται πάνω απ τα κεφάλια μας.

- Έχοντας όλες αυτές τις επί σκηνής εμπειρίες, πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που κατοικείς το σώμα σου πάνω στη σκηνή; Τι έμαθες για τον εαυτό σου μέσα από αυτές τις εμφανίσεις — είτε ως performer είτε ως άνθρωπος που μοιράζεται μια εμπειρία με το κοινό;

Φέτος είχα πραγματικά τις πιο όμορφες εμπειρίες σκηνικά έως τώρα. Έπαιξα με φίλους, έπαιξα σε υπέροχα stages, σε φεστιβάλ μαζί με παιδιά που γνώριζα ή και όχι, ήταν πραγματικά μια πολύ γεμάτη χρονιά, σίγουρα έγινα κι εγώ καλύτερη μέσα από αυτό, διασκευάσαμε πολλά κομμάτια μου με την μπάντα μου από την αρχή και γενικώς βρήκα έναν τρόπο να μοιράζομαι την αλήθεια μου και ο κόσμος από κάτω να την αφουγκράζεται και να την αγκαλιάζει.

- Τέλος, αναρωτιέμαι αν είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που φτιάχνουν λίστες με αγαπημένα, ανασκοπήσεις, αλλά και βάζουν New Year’s Resolutions και λοιπούς μελλοντικούς στόχους. Αν σου ζητούσα να το κάνεις για εμάς, ποια ήταν η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή της χρονιάς σου και τι θα ήθελες να ακολουθήσει στη συνέχεια;

Δεν είμαι σίγουρα από αυτούς τους ανθρώπους! Νομίζω πως φέτος ήταν πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό που συνέβη με τον “Ορίζοντα” και πολύ πρωτόγνωρο για εμένα, οπότε θα το βάλω στα best of των στιγμών - και για τη νέα χρονιά ποιος ξέρει; Τα σχέδια, συνήθως, η δική μου εμπειρία ζωής λέει ότι καταρρίπτονται πιο γρήγορα κι από τουβλάκια ντόμινο, ωστόσο θα πω απλά πως θα ήθελα να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το νέο άλμπουμ που ετοιμάζουμε με την ομάδα μου και ανυπομονώ να το μοιραστώ με ολ@ σας!

IΝΦΟ για το σκονάκι σου: Η Cilia Katrali θα βρεθεί στη σκηνή του AUX CLUB μαζί με τον Πάνο Βλάχο, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Για δωρεάν προσκλήσεις τσεκάρετε εδώ.