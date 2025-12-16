Την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, η Αθήνα μας καλεί σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι

Αθήνα: μια ανοιχτή σκηνή

Η Αθήνα μπαίνει δυναμικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων και ο Δήμος Αθηναίων υπογράφει, για ακόμη μία χρονιά, ένα πολυεπίπεδο μουσικό πρόγραμμα που απλώνεται σε γειτονιές, πλατείες και δρόμους της πόλης. Από street parties και DJ sets μέχρι τζαζ, κλασική μουσική και υπαίθρια live, οι γιορτινές μέρες και νύχτες του Δεκεμβρίου μετατρέπουν το αστικό τοπίο σε μια ανοιχτή σκηνή, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

Η Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου

Κεντρικός άξονας των φετινών μουσικών δράσεων είναι η «Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου», το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, όταν η πόλη «χορεύει» ταυτόχρονα σε διαφορετικούς ρυθμούς, από το Μοναστηράκι και την Ομόνοια μέχρι το Παγκράτι, τη Λαμπρινή και την Ερμού. Δέκα μουσικές εκδηλώσεις, σχεδιασμένες ειδικά για τον δημόσιο χώρο, συνθέτουν μια εμπειρία γιορτής που παντρεύει το σύγχρονο με το κλασικό και το αυθόρμητο με το επιμελημένο.

Η Καραϊβική στα Αθηναϊκά στενά

Η αρχή γίνεται νωρίς το απόγευμα στον Κεραμεικό, με ένα χριστουγεννιάτικο λάτιν street party που γεμίζει την οδό Σαλαμίνος με ήχους από Λατινική Αμερική, βινύλια και εξωτική..διάθεση. Λίγο αργότερα, η οδός Πρωτογένους μετατρέπεται σε μια μικρή «πολιτεία» μουσικής, με DJs την πρώτη βραδιά και ανερχόμενες μπάντες της εναλλακτικής σκηνής τη δεύτερη, ενώ τα ανοιχτά μαγαζιά της γειτονιάς, συμπληρώνουν την εμπειρία!

Από ηλεκτρονικούς ρυθμούς μέχρι piano stories

Η ηλεκτρονική σκηνή βρίσκει το σημείο αναφοράς της στη Λαμπρινή, με ένα φωτεινό και δυναμικό street party από το ΕΝΤΕΚΑ Athens, την ώρα που στο Πάρκο Ριζάρη η μουσική δίνει χώρο και στην ευεξία, μέσα από μια νυχτερινή εμπειρία yoga κάτω από τα δέντρα. Στο κέντρο της πόλης, η Αγία Φανφάρα «ξεχύνεται» από το Μοναστηράκι μέχρι την Πλατεία Αβησσυνίας σε μια βαλκανική πομπή γεμάτη χάλκινα και κρουστά, ενώ στην Πλατεία Βικτωρίας ο Μελαχρινός Βελέντζας αφηγείται τις δικές του χριστουγεννιάτικες piano stories, αποδεικνύοντας ότι ένα πιάνο αρκεί για να δημιουργήσει μαγεία στον δημόσιο χώρο.

Τζαζ, ραδιόφωνο και η καρδιά της πόλης

Η τζαζ έχει την τιμητική της κάθε Χριστούγεννα, και γι’ αυτό στο Παγκράτι, ο Alexandros Affolter Quartet παρουσιάζει ένα «Sinatra with a Twist» πρόγραμμα, φέρνοντας λίγη από τη λάμψη του κλασικού αμερικανικού ρεπερτορίου. Λίγο πιο πέρα, στην Ομόνοια, ο σταθμός En Lefko 87.7 αναλαμβάνει τα decks σε ένα μεγάλο open party με τους πιο αγαπημένους Dj και παραγωγούς για να χορέψουμε σε κάθε beat!

Vintage swing και κλασικές μελωδίες στον Αθηναϊκό δρόμο

Η βραδιά κορυφώνεται με δύο διαφορετικές αλλά εξίσου χαρακτηριστικές μουσικές προτάσεις. Οι Storyville Ragtimers στήνουν στη Βουκουρεστίου μια vintage γιορτή εμπνευσμένη από τη Νέα Ορλεάνη των ’20s, ενώ το σύνολο De Profundis βγαίνει στον πεζόδρομο της Ερμού και ξαναζωντανεύει τα τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών όπως του Luis Armstrong. Εξάλλου, swing, jazz, λάμψη και Χριστούγεννα πάνε μαζί.

Christmas Market στην Κοτζιά: το soundtrack των γιορτών

Παράλληλα με τις δράσεις της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου, η μουσική συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο Christmas Market της Πλατείας Κοτζιά. Εκεί, το γιορτινό σκηνικό πλαισιώνεται από live και DJ events που απευθύνονται σε μουσικά γούστα κάθε είδους. Η Billie Kark με την ιδιαίτερη, σύγχρονη pop αισθητική της, η Νεφέλη Φασούλη με πιο...παιχνιδιάρικη διάθεση, αλλά και το Athens All Star Party, που φέρνει την ενέργεια του clubbing στο κέντρο της πόλης.

Τον παλμό του Christmas Market ενισχύουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, με επιλεγμένα Dj sets και παρουσίες που μετατρέπουν την πλατεία σε ζωντανό meeting point της γιορτινής Αθήνας!

Μια πόλη, πολλές μουσικές

Το συνολικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηνέων για τα Χριστούγεννα επιβεβαιώνει ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως κοινός τόπος συνάντησης. Διαφορετικά είδη, διαφορετικές γειτονιές και διαφορετικά κοινά συνυπάρχουν σε μια ανοιχτή και λαμπερή γιορτή. Για λίγες ημέρες και ειδικά για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, η Αθήνα δεν ακούγεται απλώς γιορτινή, είναι.