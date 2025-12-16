Πληροφορίες

Ο Φοίβος Δεληβοριάς επιστρέφει στο Κύτταρο με νέο σχήμα και βλέμμα στον επόμενο δίσκο

Μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας από την Αθήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς επιστρέφει στο Κύτταρο με τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Σωτήρη Ντούβα, παρουσιάζοντας παλιό και νέο υλικό, κάθε Σάββατο από τις 24 Ιανουαρίου 2026.

Φοίβος Δεληβοριάς
Avopolis Team

Μετά από μίαν εύφορη περιήγηση στον ελληνικό χάρτη, ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του επιστρέφουν - μετά από ενάμιση χρόνο συναυλιακής απουσίας από την Αθήνα - στη μουσική τους εστία, το ζωντανό Κύτταρο της οδού Ηπείρου.

Στον πιο ανθεκτικό και αναγεννητικό χώρο της πόλης, ο τραγουδοποιός και οι δύο εγγύτεροι συνεργάτες του, ο Κωστής Χριστοδούλου ή «Το Πράγμα» στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Ντούβας ή «Ο Σωτήρης Ντούβας» στα τύμπανα, θα παρουσιάσουν ό,τι κορφολόγησαν ως τρίο ταξιδεύοντας, αλλά και ό,τι προβάρουν αχόρταγα στο στούντιο τον τελευταίο καιρό: νέες ματιές στο υλικό του Φοίβου από τα 16 του ως εδώ, νέα κομμάτια, επισκέψεις σε κόσμους άλλων και στιγμές καθαρής μουσικής, που κανείς τους δεν ξέρει πού θα βγάλει.

Μια μικρή γέφυρα προς τον καινούργιο δίσκο, ιστορίες που δεν υπάρχουν αν δεν ειπωθούν, γέλια που ακολουθούν αναστεναγμούς ή το αντίστροφο, κύματα που πνίγουν και τους δύο πόλους του αλγόριθμου, προειδοποιητικές βολές σε κάθε «Καλή Ερώτηση! Ας δούμε πώς μπορώ να βοηθήσω» του ΑΙ.

Ένα μουσικό threesome που ανυπομονεί να γίνει κοινότητα, κάθε Σάββατο από τις 24 Ιανουαρίου 2026, για λίγες παραστάσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κωστής Χριστοδούλου - Πλήκτρα
Σωτήρης Ντούβας - Τύμπανα
 
Ηχοληψία: Γιάννης Πετρόλιας
Σχεδιασμός φώτων: Παναγιώτης Τσεβρένης
Video Art: Μαύρα Γίδια - Μάριος Γαμπιεράκης


 

