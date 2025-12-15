Η Lia Hide παρουσιάζει το "Aristophobia Nervosa" στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Η Lia Hide παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Aristophobia Nervosa, τον πρώτο της δίσκο στην ελληνική γλώσσα, μια τολμηρή σύνθεση που συνδυάζει spoken word, avant-pop και σκηνική performance, μετατρέποντας τη μουσική σε ζωντανή θεατρική εμπειρία. Το άλμπουμ εξερευνά τους φόβους και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής, της ενηλικίωσης για αναζήτηση της ταυτότητας, για τον θυμό, τον έρωτα, τον θάνατο. Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.30 στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO.

Μέσα απο σκοτεινές μελωδίες και κινηματογραφικές υφές, η μουσική μεταμορφώνεται σε θεατρική αφήγηση, το τραγούδι διαδέχεται τον λόγο, ενώ ο ήχος της παράστασης μεταμορφώνεται απο το avant-garde στο dark wave, απο το dream pop στο post rock, απο το ωμό στο τρυφερό. Μαζί της στη σκηνή ο Aki’Base στο μπάσο, ο George Rados στα ντραμς και ο Οδυσσέας Τζιρίτας στις κιθάρες.

Η Lia Hide έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στη διεθνή σκηνή, με εμφανίσεις σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Κίνα, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ, showcases και ανεξάρτητους χώρους τέχνης.Έχει 5 δίσκους στο ενεργητικό της, μακροσκελη λίστα με σημαντικές συνεργασίες δισκογραφικά αλλα και στην σκηνή, και είναι πολυβραβευμένη για τα βιντεο κλιπ της σε διεθνή φεστιβάλ και διαγωνισμους.

Το Aristophobia Nervosa κυκλοφορεί με την ευγενική αρωγή του Institute for Experimental Arts, σε βινύλιο, με παγκόσμια διανομή μέσω της Second Records.

Info:

Μουσική / Στίχοι / Performance: Lia Hide

Μπάσο: Aki’Base

Ντραμς: George Rados

Κιθάρες: Οδυσσέας Τζιρίτας

Επιμέλεια Ήχου: Θάνος Καλέας

Hμ/νια: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.30

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/lia-hide-aristophobia-nervosa/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Lia Hide: website I facebook I Instagram I youtube