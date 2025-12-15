Πληροφορίες

Η Lia Hide παρουσιάζει το "Aristophobia Nervosa" στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Μια θεατρική live εμπειρία όπου spoken word, avant-pop και σκοτεινές μελωδίες μετατρέπουν τον πρώτο ελληνόφωνο δίσκο της Lia Hide σε ζωντανό γεγονός.

Lia Hide
Avopolis Team

Η Lia Hide παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Aristophobia Nervosa, τον πρώτο της δίσκο στην ελληνική γλώσσα, μια τολμηρή σύνθεση που συνδυάζει spoken word, avant-pop και σκηνική performance, μετατρέποντας τη μουσική σε ζωντανή θεατρική εμπειρία. Το άλμπουμ εξερευνά τους φόβους και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής, της ενηλικίωσης για αναζήτηση της ταυτότητας, για τον θυμό, τον έρωτα, τον θάνατο. Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.30 στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO.

Μέσα απο σκοτεινές μελωδίες και κινηματογραφικές υφές, η μουσική μεταμορφώνεται σε θεατρική αφήγηση, το τραγούδι διαδέχεται τον λόγο, ενώ ο ήχος της παράστασης μεταμορφώνεται απο το avant-garde στο dark wave, απο το dream pop  στο post rock, απο το ωμό στο τρυφερό. Μαζί της στη σκηνή ο Aki’Base στο μπάσο, ο George Rados στα ντραμς και ο Οδυσσέας Τζιρίτας στις κιθάρες.

Η Lia Hide έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στη διεθνή σκηνή, με εμφανίσεις σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Κίνα, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ, showcases και ανεξάρτητους χώρους τέχνης.Έχει 5 δίσκους στο ενεργητικό της, μακροσκελη λίστα με σημαντικές συνεργασίες δισκογραφικά αλλα και στην σκηνή, και είναι πολυβραβευμένη για τα βιντεο κλιπ της σε διεθνή φεστιβάλ και διαγωνισμους.

Το Aristophobia Nervosa κυκλοφορεί με την ευγενική αρωγή του Institute for Experimental Arts, σε βινύλιο, με παγκόσμια διανομή μέσω της Second Records.

Info:

Μουσική / Στίχοι / Performance: Lia Hide

Μπάσο: Aki’Base

Ντραμς: George Rados

Κιθάρες: Οδυσσέας Τζιρίτας

Επιμέλεια Ήχου: Θάνος Καλέας

Hμ/νια: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.30

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/lia-hide-aristophobia-nervosa/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Lia Hide: website I facebook I Instagram I youtube

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Sir Roger Daltrey

Sir Roger Daltrey: Ο frontman των The Who χρίστηκε ιππότης

Ο Roger Daltrey τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον Prince William για τη μουσική του πορεία...
Rafael Anton Irisarri

O Rafael Anton Irisarri ανακοινώνει το άλμπουμ "Points Of Inaccessibility"

Ο Rafael Anton Irisarri επιστρέφει με νέο άλμπουμ, εμπνευσμένο από αυτοσχεδιασμούς σε πρώην...
Jehnny Beth προστίθενται στο Release Athens x SNF Nostos 2026

Nation of Language, Flaming Lips και Jehnny Beth προστίθενται στο Release Athens x SNF Nostos 2026

Nέα ονόματα στο καλοκαιρινό lineup.

Featured

Computer – Station On The Hill

Computer – Station On The Hill

Χωρίς intro και χωρίς φίλτρα, το ντεμπούτο "Station On The Hill" των Computer σε πετάει στον...
Cilia Katrali

Η Cilia Katrali, ανάμεσα στον "Ορίζοντα" και τα "Πατίνια στο Φεγγάρι"

Με αφορμή την επερχόμενη εμφάνισή της μαζί με τον Πάνο Βλάχο στο AUX Club, η Cilia Katrali μιλά στο...
Paul Simonon

Paul Simonon: Punk-rock και τέχνη με στυλ και attitude

Ο Θανάσης Μήνας εξηγεί γιατί ο Paul Simonon, που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 70 χρόνια, δεν...

Best of Network