Οι TURNSTILE φωτίζουν το "NEVER ENOUGH" με νέο video

Το “LIGHT DESIGN” αποκτά εικόνα από τους ίδιους τους TURNSTILE, συνεχίζοντας την ανήσυχη, κινηματογραφική διαδρομή του "NEVER ENOUGH".

TURNSTILE
Οι TURNSTILE συνεχίζουν να χτίζουν τον δικό τους οπτικοακουστικό κόσμο και επιστρέφουν με νέο video για το "LIGHT DESIGN", ένα από τα κομμάτια του πρόσφατου άλμπουμ τους NEVER ENOUGH. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι ίδιοι οι Brendan Yates και Pat McCrory, επιβεβαιώνοντας ότι η μπάντα δεν αντιμετωπίζει ποτέ τη μουσική αποκομμένη από την εικόνα.

Το NEVER ENOUGH, ηχογραφημένο ανάμεσα στο Λος Άντζελες και τη βάση τους στη Βαλτιμόρη, αποτελεί την πιο ανοιχτή, ανήσυχη και φιλόδοξη στιγμή της πορείας τους. Με παραγωγή του Yates, ο δίσκος απλώνεται πέρα από τα στενά όρια του hardcore, μπλέκοντας ένταση, μελωδία και μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση κίνησης.

Παράλληλα, οι TURNSTILE συνοδεύουν το άλμπουμ με το TURNSTILE: NEVER ENOUGH, ένα companion film σε σκηνοθεσία Yates και McCrory, που είναι ήδη διαθέσιμο on demand και λειτουργεί σαν φυσική προέκταση της αισθητικής και της ενέργειας του δίσκου. Ένα ακόμα βήμα μπροστά για μια μπάντα που αρνείται να μείνει στάσιμη.

 

