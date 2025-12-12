Η Sassy 009 γράφει ονειρική beatronica με την yunè pinku στο "Mirrors"

Κάποια τραγούδια γλιστρούν αθόρυβα στο υποσυνείδητο, σαν ένα όμορφο όνειρο που επαναλαμβάνεται και κάθε φορά σου δείχνει κάτι λίγο διαφορετικό. Εκεί ακριβώς κινείται το υπέροχο "Mirrors", το νέο single της Sassy 009 σε συνεργασία με τη yunè pinku, μια συνάντηση που μοιάζει λιγότερο με απλό "feat" και περισσότερο με μια κοινή ψυχογραφία.

Το κομμάτι αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα από το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της Σκανδιναβής καλλιτέχνιδας (Sunniva Lindgård) με τίτλο Dreamer+, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου από τις HEAVEN-SENT / [PIAS]. Παράλληλα, σηματοδοτεί την τελευταία νέα κυκλοφορία της Sassy 009 για τη φετινή χρονιά, κλείνοντας έναν κύκλο με τρόπο χαμηλόφωνο αλλά ουσιαστικό.

Στο "Mirrors", οι δύο δημιουργοί χτίζουν μια λαμπυρίζουσα, downtempo ατμόσφαιρα, με υπνωτικά φωνητικά να αιωρούνται πάνω από έναν ήχο που παραπέμπει σε εσωτερικούς χώρους και νυχτερινές διαδρομές. Θεματικά, το τραγούδι αγγίζει την εμπειρία ενός επαναλαμβανόμενου ονείρου, εκεί όπου «δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την έξοδο, βλέπεις μόνο διαφορετικές όψεις του εαυτού σου», μετατρέποντας τη σύγχυση σε εργαλείο αυτοπαρατήρησης. Η ηχητική του ταυτότητα συνομιλεί διακριτικά με τη beatronica των ’90s, το hyperpop, και το shoegaze, χωρίς να εγκλωβίζεται σε καμία από αυτές τις αναφορές. Αντίθετα, τις χρησιμοποιεί σαν υλικά για να μιλήσει για την αυτοανακάλυψη, την αποδοχή και εκείνη τη λεπτή στιγμή όπου το βλέμμα στρέφεται προς τα μέσα.

Η ίδια η Lindgård έχει αναφέρει ότι το Dreamer+ είναι ένα project που ωρίμαζε για χρόνια, περνώντας από διαφορετικές μορφές πριν καταλήξει στην τελική του εκδοχή. Ένα άλμπουμ που μοιάζει λιγότερο με στιγμιότυπο και περισσότερο με αποτύπωμα διαδρομής.

Πριν από το "Mirrors", η Sassy 009 είχε παρουσιάσει το εναρκτήριο "Butterflies", καθώς και τα "Enemy" και "Tell Me", με το τελευταίο να φιλοξενεί τη συμβολή του Blood Orange. Το tracklist του άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά 12 κομμάτια, ανάμεσά τους και το "Sleepwalker’s Pendulum", με τη συμμετοχή της BEA1991, μια ακόμη ένδειξη ότι το Dreamer+ κινείται σταθερά στο μεταίχμιο ανάμεσα στο όνειρο και την εγρήγορση.