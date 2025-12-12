Πληροφορίες

Οι Gorillaz κυκλοφόρησαν το "Damascus", νέο single με Omar Souleyman και Yasiin Bey

'Ενα πολυπολιτισμικό single με Omar Souleyman και Yasiin Bey, προάγγελο του νέου άλμπουμ "The Mountain" που κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο.

Gorillaz
Avopolis Team

Οι Gorillaz μοίρασαν το ζωηρό νέο single "Damascus", με τη συμμετοχή του Omar Souleyman και του Yasiin Bey (πρώην Mos Def). Το "Damascus" αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο The Mountain, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Γραμμένο από τον Damon Albarn σε συνεργασία με τον Σύρο σούπερ σταρ της βεδουίνικης μουσικής Omar Souleyman και τον ράπερ/τραγουδιστή Yasiin Bey, το τραγούδι ξεκινά με ατμοσφαιρικά και καθησυχαστικά instrumentals, για να κορυφωθεί σταδιακά σε έναν επικό επίλογο, αντλώντας έμπνευση από το trip-hop, το hip hop με αραβικές επιρροές και το rap.

Το "Damascus" παρουσιάστηκε για πρώτη φορά live από τους Gorillaz τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο μυστηριώδες, χωρίς κινητά, show House Of Kong στο Λονδίνο, όπου το συγκρότημα ανακοίνωσε τις πρώτες λεπτομέρειες για το ένατο άλμπουμ του και το έπαιξε ολόκληρο μπροστά στο κοινό. Ακολούθησε ακόμη μία ζωντανή εκτέλεση στο Gaia Festival στη Μαδρίτη αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς και στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Together For Palestine στο Wembley Arena, που διοργανώθηκε από τον Brian Eno. Εκεί, οι Gorillaz παρουσίασαν μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού, συμπράττοντας με τη London Arab Orchestra.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το κομμάτι ηχογραφήθηκε κυρίως στη Δαμασκό, ενώ η δουλειά πάνω του συνεχίστηκε στο Λονδίνο, το Devon, τη Μουμπάι και τη Νέα Υόρκη.

Το "Damascus" είναι το τέταρτο single που έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής από το The Mountain, μετά τα "The God Of Lying" (με τους Idles), "The Happy Dictator" (feat. Sparks) και "The Manifesto" με τον Trueno και το αδικοχαμένο μέλος των D12, Proof. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι Black Thought, Asha Puthli, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Paul Simonon, Johnny Marr και Anoushka Shankar. Παράλληλα, συνεισφορές έχουν και οι London Arab Orchestra, Demon Strings, Chris Storr, James Copus και Matthew Gunner, ενώ καλλιτέχνες που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, όπως οι Dennis Hopper, Bobby Womack, Dave Jolicoeur των De La Soul, Tony Allen και ο Mark E. Smith των The Fall— εμφανίζονται στα credits ως «Voices from Elsewhere».

 

