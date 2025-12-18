Πληροφορίες

Οι Jane’s Addiction "κλείνουν" τους λογαριασμούς τους

Μετά τον καβγά στη Βοστώνη, τις αγωγές και τα viral clips, η μπάντα μιλά για πρώτη φορά καθαρά: συγγνώμες, παραδοχές και ένα τελευταίο αντίο.

Jane’s Addiction
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Jane’s Addiction μιλάνε ξανά. Και όταν μια μπάντα που έμαθε μια ολόκληρη γενιά τι σημαίνει εναλλακτική ροκ αποφασίζει να τα βρουν μεταξύ τους, δεν το κάνει για να ρίξει άλλο ένα δελτίο Τύπου στο feed, αλλά για να μαζέψει τα συντρίμμια.

Η ιστορία είναι γνωστή και καθόλου κολακευτική. Το περσινό αμερικανικό tour κόπηκε απότομα μετά τον καβγά επί σκηνής ανάμεσα στον Perry Farrell και τον Dave Navarro στο Leader Bank Pavilion της Βοστώνης, ένα επεισόδιο που έγινε viral πιο γρήγορα απ’ όσο προλαβαίνεις να πεις Nothing’s Shocking. Τώρα, η μπάντα επιστρέφει για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, η απόφαση να ακυρωθεί η περιοδεία μετά το live της Βοστώνης πάρθηκε μονομερώς, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση του Farrell. Παραδέχονται μάλιστα ότι έγιναν ανακριβείς δηλώσεις για την ψυχική του υγεία, ένα λάθος που αναγνωρίζουν και για το οποίο δηλώνουν μετανιωμένοι. Δεν είναι μικρή παραδοχή, ειδικά σε έναν κόσμο όπου οι μπάντες προτιμούν να θάβουν τα λάθη κάτω από χαλιά από hashtags.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Jane’s Addiction ξεκαθαρίζουν ότι συναντήθηκαν «για μία τελευταία φορά», ώστε να κλείσουν τους λογαριασμούς τους και να προστατεύσουν την κληρονομιά του ονόματος. Το legacy της μπάντας, λένε, ανήκει σε ό,τι δημιούργησαν και οι τέσσερις μαζί, όχι στα επεισόδια, όχι στα δικαστήρια, ούτε στα clips των 20 δευτερολέπτων.

Από εδώ και πέρα, ο καθένας τραβά τον δρόμο του. Διαφορετικές μουσικές και δημιουργικές διαδρομές, με την παραδοχή ότι οι Jane’s Addiction μπορεί να τελείωσαν ως ενεργό σχήμα, αλλά όχι ως ιδέα. Και φυσικά, το υποχρεωτικό αλλά ειλικρινές νεύμα προς τους fans: «είστε το αίμα μας», όπως λένε. Χωρίς εσάς, δεν μένει τίποτα.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και μια προσωπική δήλωση του Perry Farrell, σε αισθητά πιο χαμηλούς τόνους. Ο Farrell αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, ζητά συγγνώμη τόσο από το κοινό όσο και από τους bandmates του για την έκρηξη θυμού και για το ότι διέλυσε τη συναυλία. Μιλά για τους Jane’s Addiction όχι σαν project, αλλά σαν ζωή ολόκληρη. Για τη μουσική, τον κόσμο, το αποτύπωμα που άφησαν στην κουλτούρα. Και παραδέχεται ότι στη Βοστώνη απέτυχαν να δώσουν αυτό που πάντα ήθελαν: κάτι αληθινό, έντιμο και θετικό.

Όλα αυτά, βέβαια, συμβαίνουν ενώ το παρασκήνιο παραμένει βαριά φορτισμένο. Τα πλάνα με τον Farrell να σπρώχνει και να επιχειρεί να χτυπήσει τον Navarro δεν άφησαν πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον Ιούλιο ο Navarro μαζί με τους Eric Avery και Stephen Perkins κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Farrell για σωματική επίθεση, ψυχική οδύνη, αμέλεια και παραβίαση συμβολαίων — με τον τραγουδιστή να απαντά σχεδόν ακαριαία με δική του νομική κίνηση.

Το ερώτημα δεν είναι πια αν οι Jane’s Addiction θα ξαναπαίξουν μαζί. Το ερώτημα είναι αν αυτό το τελευταίο, ειλικρινές ξεκαθάρισμα αρκεί για να μείνει στην ιστορία η μουσική και όχι ο καβγάς. Και, με κάποιον παράδοξο τρόπο, αυτή ίσως να είναι η πιο Jane’s Addiction κατάληξη απ’ όλες.

 

