Ο David Byrne έπαιξε το "Psycho Killer" (μετά από 19 χρόνια) στην έναρξη της περιοδείας του

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα (16 Σεπτεμβρίου), ο David Byrne ξεκίνησε το βορειοαμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας σόλο περιοδείας του στο Πίτσμπουργκ, με ένα εκλεκτικό μίγμα από επιτυχίες των Talking Heads, προσωπικό υλικό, αρκετές ζωντανές πρεμιέρες και μάλιστα μια διασκευή σε κομμάτι των Paramore.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήρθε προς το τέλος της συναυλίας, όταν ο Byrne ερμήνευσε το "Psycho Killer", κάτι που δεν είχε κάνει ζωντανά από το 2006. Για την ακουστική εκτέλεση, άφησε στην άκρη το εμβληματικό, τεράστιο κοστούμι της εποχής των Talking Heads και φόρεσε μια μπλε φόρμα, έχοντας πίσω του χορευτές που τον πλαισίωναν στη σκηνή.

Προς το παρόν τα βίντεο από την εμφάνιση είναι περιορισμένα, όμως το "Pigeons & Planes" ανέβασε ένα απόσπασμα που έχει ήδη γίνει viral στα social media.

Σε άλλα σημεία του set, ο Byrne παρουσίασε κλασικά Talking Heads κομμάτια όπως τα "Heaven", "And She Was", "Houses In Motion", "Once In A Lifetime" και έκλεισε με το "Burning Down The House". Από τα σόλο κομμάτια του ξεχώρισαν τα "Everybody Laughs", "What Is The Reason For It?", "Like Humans Do", αλλά και τα live debuts των "Don’t Be Like That", "I Met The Buddha At A Downtown Party" και "My Apartment Is My Friend".