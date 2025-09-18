Πληροφορίες

Bob Dylan – Bootleg Series Vol. 18: Tα πρώτα χρόνια του μύθου ανοίγουν ξανά το παράθυρο του χρόνου

Από το Greenwich Village μέχρι το Carnegie Hall, το νέο box set του Bob Dylan φέρνει στο φως 139 ηχογραφήσεις από το 1956-1963 – 48 εκ των οποίων ακούγονται για πρώτη φορά, χαρτογραφώντας τη γέννηση ενός καλλιτέχνη που έμελλε να αλλάξει τη μουσική ιστορία.

Bob Dylan
Avopolis Team

Τα νεανικά χρόνια του Bob Dylan αποτελούν το αντικείμενο της τελευταίας κυκλοφορίας στη μεγάλη σειρά Bootleg Series των άλμπουμ του. Το Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963 καταγράφει την πρώιμη περίοδο του Dylan, τότε που ο νεαρός τραγουδοποιός έκανε το όνομά του γνωστό στη δυναμικά αναπτυσσόμενη folk σκηνή του Greenwich Village στη Νέα Υόρκη.

Διαθέσιμο από τις 31 Οκτωβρίου σε box set οκτώ CD, σε δύο CD ή σε τέσσερα LP, το άλμπουμ περιλαμβάνει σπάνιες και ανέκδοτες ηχογραφήσεις στο σπίτι, outtakes στούντιο και live αποδόσεις, ενώ περιέχει και την πλήρη ηχογράφηση της συναυλίας του στο Carnegie Hall, τον Οκτώβριο του 1963. Η έκδοση των οκτώ δίσκων περιλαμβάνει 139 κομμάτια, εκ των οποίων τα 48 βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά.

«Από εκείνη την εποχή και εκείνα τα μέρη, αυτή η συλλογή είναι μόνο ένα θραύσμα», γράφει ο συγγραφέας και ιστορικός Sean Wilentz στα liner notes της έκδοσης. «Ωστόσο, ως ηχητικό αρχείο ενός καλλιτέχνη που γίνεται ο εαυτός του – ή στην περίπτωση του Dylan, ο πρώτος από τους πολλούς καλλιτεχνικούς του εαυτούς – η συλλογή επιχειρεί να καταρρίψει τον χρόνο και τον χώρο, όχι ως μια νοσταλγική ανάμνηση, αλλά ως μια ζωντανή σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το παλιό και το καινούργιο, που ποτέ δεν είναι τόσο διακριτά όσο νομίζουμε».

 

 

