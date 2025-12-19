YouTube vs Billboard: Τα streams βγαίνουν εκτός των charts

Το YouTube τραβάει το χαλί από τα charts. Από τις 16 Ιανουαρίου 2026, τα streams της πλατφόρμας δεν θα μετράνε πλέον στα Billboard charts, όπως ανακοίνωσε χθες (17 Δεκεμβρίου) σε blog post. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Lyor Cohen, global head of music του YouTube, ρίχνοντας το φταίξιμο σε μια χρόνια κόντρα με το Billboard για το πώς «ζυγίζονται» τα streams: οι συνδρομητές μετράνε περισσότερο από τα ad-supported views. Και αυτό, λέει, δεν παίζει πια.

Το Billboard προσπάθησε να γκρεμίσει τις γέφυρες. Αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα μετρά πιο γενναιόδωρα τα δωρεάν, on-demand streams, εξισώνοντας ένα stream συνδρομητή σε YouTube ή Spotify με δυόμισι streams μη συνδρομητή. Πριν, το ratio ήταν 3:1, με απλά λόγια, το free view άξιζε ψίχουλα. Για τον Cohen, όμως, αυτή είναι μια «ξεπερασμένη φόρμουλα» που αγνοεί το τεράστιο engagement των fans χωρίς συνδρομή. Υπενθυμίζει ότι το streaming αντιστοιχεί στο 84% των εσόδων της ηχογραφημένης μουσικής στις ΗΠΑ και αφήνει να εννοηθεί ότι το YouTube πίεζε για 1:1 μέτρηση. Ισοπαλία. Καθαρά.

Γιατί το YouTube καίγεται τόσο να ανεβάσει την αξία των free streams; Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ο Cohen υποστηρίζει ότι η δουλειά των καλλιτεχνών στο fan-engagement «υποτιμάται» από το Billboard, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια πιο γενναιόδωρη συμμετοχή στα charts θα τόνωνε τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα. Θολό παραμένει και αν η διαφωνία αφορά μόνο το ratio συνδρομητών/μη συνδρομητών ή αν το YouTube αμφισβητεί και το τι θεωρείται on-demand stream. Όπως και στο Spotify, κάποια autoplays που ακολουθούν μια ενεργή επιλογή τραγουδιού εξαιρούνται από τις καταμετρήσεις.

Με λίγα λόγια: μια μάχη για το ποιος ορίζει την αξία του stream, ποιος γράφει τους κανόνες και ποιος μετράει τι. Το YouTube σηκώνει μπαϊράκι, το Billboard μετράει γραμμάρια και τα charts μπαίνουν σε νέα εποχή. Το sequel έρχεται.