Pussy Riot: 13 χρόνια φυλάκιση ερήμην για «ψευδείς πληροφορίες» και αντιπολεμική τέχνη

Πέντε μέλη των Pussy Riot καταδικάστηκαν "ερήμην" για μια αντιπολεμική διαμαρτυρία του 2024 και για το μουσικό βίντεο του 2022 "Mama, Don’t Watch TV". Όπως μετέδωσε το Mediazona, οι ποινές κυμαίνονται από οκτώ έως 13 χρόνια φυλάκισης βάσει του άρθρου 207.3 του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα, που ποινικοποιεί τη «διάδοση ψευδών πληροφοριών» σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με διαμαρτυρία τον Απρίλιο του 2024 στο μουσείο Pinakothek der Moderne στο Μόναχο, όπου τα μέλη των Pussy Riot Maria Alyokhina, Alina Petrova και Anastasia “Taso” Pletner καταδίκασαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της performance, η ομάδα αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου», ενώ η Pletner ούρησε πάνω σε πορτρέτο του Ρώσου προέδρου.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι Alyokhina, Pletner, Olga Borisova, Diana Burkot και Alina Petrova διέδωσαν «ψευδείς πληροφορίες» για Ρώσους στρατιώτες που σκότωναν Ουκρανούς αμάχους μέσω του βίντεο "Mama, Don’t Watch TV". Στο κατηγορητήριο σημειώθηκε πως η Alyokhina «έχει αριστερές πολιτικές απόψεις» και ότι τα μέλη της ομάδας συνολικά «αντιτίθενται στη σημερινή κυβέρνηση» της Ρωσίας.

Το Δικαστήριο της Περιφέρειας Basmanny στη Μόσχα καταδίκασε την συνιδρύτρια Maria Alyokhina σε 13 χρόνια και 15 μέρες φυλάκιση ερήμην. Η Taso Pletner καταδικάστηκε σε 11 χρόνια, ενώ οι Olga Borisova, Diana Burkot και Alina Petrova σε οκτώ χρόνια η καθεμία.

Η Alyokhina είχε γίνει γνωστό ότι διέφυγε από τη Ρωσία τον Απρίλιο του 2022, μεταμφιεσμένη σε διανομέα φαγητού, εν μέσω της καταστολής κατά των αντιπολεμικών διαδηλωτών. Νωρίτερα φέτος, ψηφίστηκε νέος ρωσικός νόμος που καθιστά ποινικό αδίκημα ακόμη και την αναζήτηση περιεχομένου που θεωρείται «εξτρεμιστικό». Στη λίστα του υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνονταν ήδη αρκετά βίντεο των Pussy Riot.