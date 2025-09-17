Πληροφορίες

Οι Kula Shaker επιστρέφουν με ακόμα περισσότερη ψυχεδελική διάθεση

Με το νέο τους άλμπουμ να καταφθάνει στις 30 Ιανουαρίου, οι Kula Shaker ξαναπιάνουν το νήμα της ψυχεδέλειας με το "Wormslayer", ένα ταξίδι από γοτθικά σκοτάδια μέχρι soul και funk αναλαμπές.

Kula Shaker
Avopolis Team

Οι Kula Shaker επιστρέφουν με την αρχική τους σύνθεση: Crispian Mills (φωνητικά/κιθάρα), Alonza Bevan (μπάσο), Paul Winterhart (ντραμς) και Jay Darlington (Hammond organ) και ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες για το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Wormslayer, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου.

Θα περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά singles "Charge of the Light Brigade" και "Broke as Folk", ενώ αναμένεται να δείξει τη μπάντα να επεκτείνει τα δημιουργικά της όρια περισσότερο από ποτέ. Άλλα καινούργια τραγούδια θα είναι το γοτθικό "Little Darling" και το περίτεχνο, κινηματογραφικό κομμάτι που δίνει τον τίτλο στον δίσκο.

«Ελπίζω οι άνθρωποι να απολαύσουν τις στροφές και τις καμπές αυτού του νέου δίσκου», δήλωσε ο Mills. «Πάντα αγαπούσαμε εκείνους τους ψυχεδελικούς δίσκους που είχαν σπουδαία τραγούδια, εξαιρετική παραγωγή, δυνατή αφήγηση και σε έπαιρναν μαζί τους σε ένα ταξίδι. Πάντα βουτάμε σε τέτοιου είδους εμπειρίες, γιατί τέτοια μπάντα είμαστε. Οι Kula Shaker έχουν τη δική τους ζωή. Εμείς είμαστε απλώς επιβάτες, που παρακολουθούμε το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο».

Σήμερα (17 Σεπτεμβρίου), το συγκρότημα έδωσε μια ακόμη γεύση από τον δίσκο, παρουσιάζοντας το τραγούδι "Good Money", εμπνευσμένο από τα ’60s. Ένα τραγούδι που προσθέτει ένα νέο επίπεδο "πολυπλοκότητας" στο άλμπουμ, με αναφορές στην ψυχεδέλεια αλλά και στοιχεία soul και funk. Συνοδεύεται επίσης από ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο, το οποίο μπορείτε να δείτε παραπάνω.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

