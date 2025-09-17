Πληροφορίες

Πέθανε ο DJ και παραγωγός Omen, συνεργάτης των Drake, Beyoncé και Lil Wayne

Bρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Χάρλεμ σε ηλικία 49 ετών.

Omen
Avopolis Team

Ο Sidney Brown, γνωστός στον κόσμο της μουσικής ως Omen, παραγωγός και DJ που συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Drake, η Beyoncé και ο Lil Wayne, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Ο Brown βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, από την αδελφή του, Nicole Iris Brown. «Ήταν ολιστικός, υγιής, δεν ξέραμε να έχει κάποιο πρόβλημα. Όλα αυτά ήρθαν ξαφνικά», δήλωσε εκείνη στο NBC News.

Γεννημένος το 1976 στο Χάρλεμ, ο Brown υπήρξε στενός συνεργάτης της Roc-A-Fella Records στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των ’00s, υπογράφοντας παραγωγές για τον Memphis Bleek (Coming of Age), τη Mýa (Moodring), τον Fabolous (Street Dreams), αλλά και τη μουσική επένδυση της rap κωμωδίας Paper Soldiers (2002), που αποτέλεσε την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Kevin Hart.

Το 2006 δημιούργησε το beat για το "Tell It Like It Is" στο άλμπουμ Release Therapy του Ludacris, το οποίο κέρδισε Grammy για το Καλύτερο Rap Album το 2007. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον Drake μέσω του Noah “40” Shebib και έκανε την παραγωγή στο "Shut It Down" (ντουέτο με τον The-Dream) στο ντεμπούτο του Καναδού ράπερ Thank Me Later (2010). Με τον Shebib συνεργάστηκε ξανά στο "I’m Single" του Lil Wayne, αλλά και στο "Mine" της Beyoncé (2013), όπου συμμετείχε και ο Drake.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Pussy Riot

Pussy Riot: 13 χρόνια φυλάκιση ερήμην για «ψευδείς πληροφορίες» και αντιπολεμική τέχνη

Το δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε πέντε μέλη των Pussy Riot σε ποινές έως 13 χρόνια φυλάκισης...
Kula Shaker

Οι Kula Shaker επιστρέφουν με ακόμα περισσότερη ψυχεδελική διάθεση

Με το νέο τους άλμπουμ να καταφθάνει στις 30 Ιανουαρίου, οι Kula Shaker ξαναπιάνουν το νήμα της...
Omen

Πέθανε ο DJ και παραγωγός Omen, συνεργάτης των Drake, Beyoncé και Lil Wayne

Bρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Χάρλεμ σε ηλικία 49 ετών.

Featured

Under The Radar

Under The Radar: Από τις καραμέλες του δρόμου μέχρι τις τελετουργίες του νερού

Από τα σπιτικά beats και το παλιακό rock & roll, μέχρι το ζωντανό groove, τη μελοποίηση ποιημάτων και την...
Mulatu Astatke

Mulatu Astatke: Ethio Jazz στα χρόνια του Χαϊλέ Σελασιέ και της στρατιωτικής χούντας

Ο Θανάσης Μήνας συνδέει τη μουσική με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην Αιθιοπία.
Gewalt

Gewalt: H βία και η τρυφερότητα μιας μπάντας που έρχεται να μας ταράξει

Με αφορμή τις πρώτες τους εμφανίσεις στην Ελλάδα, στο Φεστιβάλ Δημήτρια και στο Death Disco, οι...

Best of Network