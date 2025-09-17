Πέθανε ο DJ και παραγωγός Omen, συνεργάτης των Drake, Beyoncé και Lil Wayne

Ο Sidney Brown, γνωστός στον κόσμο της μουσικής ως Omen, παραγωγός και DJ που συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Drake, η Beyoncé και ο Lil Wayne, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Ο Brown βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, από την αδελφή του, Nicole Iris Brown. «Ήταν ολιστικός, υγιής, δεν ξέραμε να έχει κάποιο πρόβλημα. Όλα αυτά ήρθαν ξαφνικά», δήλωσε εκείνη στο NBC News.

Γεννημένος το 1976 στο Χάρλεμ, ο Brown υπήρξε στενός συνεργάτης της Roc-A-Fella Records στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των ’00s, υπογράφοντας παραγωγές για τον Memphis Bleek (Coming of Age), τη Mýa (Moodring), τον Fabolous (Street Dreams), αλλά και τη μουσική επένδυση της rap κωμωδίας Paper Soldiers (2002), που αποτέλεσε την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Kevin Hart.

Το 2006 δημιούργησε το beat για το "Tell It Like It Is" στο άλμπουμ Release Therapy του Ludacris, το οποίο κέρδισε Grammy για το Καλύτερο Rap Album το 2007. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον Drake μέσω του Noah “40” Shebib και έκανε την παραγωγή στο "Shut It Down" (ντουέτο με τον The-Dream) στο ντεμπούτο του Καναδού ράπερ Thank Me Later (2010). Με τον Shebib συνεργάστηκε ξανά στο "I’m Single" του Lil Wayne, αλλά και στο "Mine" της Beyoncé (2013), όπου συμμετείχε και ο Drake.