Οι Sleaford Mods επιστρέφουν με το πολεμικό "Megaton"

Το αγαπημένο βρετανικό ντουέτο κυκλοφορεί το νέο του single μέσω Rough Trade, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στη War Child για τη στήριξη παιδιών που ζουν τον τρόμο του πολέμου. Το video γυρίστηκε στο ιστορικό Speaker’s Corner του Λονδίνου, ως κραυγή ενάντια στη βία και την αποξένωση της εποχής.

Sleaford Mods
Avopolis Team

Οι Sleaford Mods κυκλοφόρησαν το ολοκαίνουριο single τους "Megaton" μέσω της Rough Trade Records, το πρώτο τους κομμάτι μετά το άλμπουμ UK Grim του 2023. Όλα τα έσοδα από το single θα διατεθούν για τη στήριξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης War Child, που προσφέρει σωτήρια βοήθεια σε παιδιά που πλήττονται από πολέμους.

«Megaton, No War No Death!» δηλώνει με οργή ο frontman Jason Williamson, κατακεραυνώνοντας τον αποξενωτικό ρόλο των social media και τον καταιγισμό εικόνων: «Γενοκτονία… swipe… γυμνασμένα κορμιά… swipe… φωτογραφίες φαγητού… swipe… λιμοκτονία… swipe… θάνατος πάνω στον θάνατο, κι ύστερα μια γάτα-μίμ και πρόσωπα αλλοιωμένα από φίλτρα».

Το video clip σκηνοθέτησε ο καλλιτέχνης/φωτογράφος Nick Waplington, ο οποίος τοποθέτησε το τραγούδι στο ιστορικό Speaker’s Corner του Hyde Park στο Λονδίνο, τον χώρο που από τον 19ο αιώνα αποτελεί σύμβολο ελεύθερου λόγου και διαμαρτυρίας. «Ήταν η ιδανική στιγμή να συνεργαστώ με τους Sleaford Mods σε ένα σημείο που αντιπροσωπεύει την ελευθερία της έκφρασης», σημείωσε.

Η Clare Sanders-Wright από τη War Child τόνισε: «Με το Megaton το συγκρότημα δεν χαρίζει απλώς στους fans του ένα νέο τραγούδι, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκέντρωση πόρων για παιδιά που ζουν τις φρικαλεότητες του πολέμου. Κάθε αντίτυπο που πωλείται υποστηρίζει άμεσα το έργο μας για την προστασία και την εκπαίδευσή τους».

 

 

