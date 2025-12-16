Ο Rob Halford θυμάται το χάος που έφερε ο Ozzy στο στούντιο των Judas Priest

Στο νέο τεύχος του Metal Hammer, ο αυτοανακηρυγμένος Metal God ανακαλεί τη φιλία δεκαετιών που τον συνέδεε με τον Prince Of Darkness. Μία από τις πιο αναρχικές στιγμές ήταν όταν ο frontman των Black Sabbath πέρασε από το στούντιο των Priest την περίοδο που ηχογραφούσαν το άλμπουμ Ram It Down (1988).

Για αρχή, ο Ozzy ξεκαθάρισε πως δεν θα περνούσε αν δεν υπήρχε ελικοδρόμιο κοντά, αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη του στούντιο να στήσει ένα την τελευταία στιγμή.

«Ο Ozzy μας έστειλε μήνυμα: “Μπορώ να περάσω; Αλλά θα έρθω μόνο αν φτιάξετε ελικοδρόμιο”», θυμάται ο Halford. «Και ο τύπος που είχε το στούντιο το έφτιαξε!»

Ο τραγουδιστής προσθέτει ότι ο Ozzy εμφανίστηκε «σε αρκετά σοβαρή διάθεση». Ωστόσο, αυτή η μελαγχολία δεν κράτησε πολύ, καθώς εκείνος και ο κιθαρίστας των Priest Glenn Tipton το έριξαν γρήγορα στην υπερβολή. «Στο τέλος, κατέληξε σε ένα τζακούζι με μερικές ντόπιες κοπέλες και τον Glenn», συνεχίζει ο Halford. «Ο Glenn και ο Ozzy ήταν πιο δεμένοι από όλους. Ήταν ξύπνιοι όλη νύχτα, οπότε θυμάμαι να ρίχνω μια ματιά γύρω στη μία το πρωί και να τους βλέπω και τους δύο απλωμένους, γυμνούς, με μπουκάλια παντού… ήταν σκηνή!».

Ο Halford γνώρισε για πρώτη φορά τον Ozzy στο Henry’s Bluehouse, ένα κλαμπ στα τέλη των ‘60s στο κοινό τους Birmingham. Καθώς και οι δύο τραγουδιστές ανέβαιναν στην ιεραρχία του hard rock και περιόδευαν μαζί, η φιλία τους δυνάμωνε. «Περιοδεύσαμε μαζί του αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια, και κάτι συνέβαινε πάντα λίγο πριν ανέβει στη σκηνή – γινόταν ο Ozzy Osbourne», λέει ο Halford.

«Αλλά, με έναν τρόπο, ο Ozzy ήταν πάντα ο Ozzy. Νομίζω αυτό είναι που αγαπάμε όλοι σε εκείνον. Δεν υπήρχε άνθρωπος πιο γνήσιος, τρυφερός και δοτικός από τον Ozzy Osbourne. Λένε “μη γνωρίσεις τους ήρωές σου”. Ο Ozzy δεν είχε καμία σχέση με αυτό – ένας πραγματικά μαγικός άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του στο Birmingham. Θα σου έδινε το πουκάμισο από την πλάτη του».

Ο Ozzy πέθανε σε ηλικία 76 ετών, στις 22 Ιουλίου, 17 ημέρες μετά τη θρυλική αποχαιρετιστήρια συναυλία του Back To The Beginning. Το ολοήμερο event, που πραγματοποιήθηκε στο Villa Park στο Aston του Birmingham, τον είδε να παίζει τόσο ένα σύντομο solo set όσο και μερικά τραγούδια με τα ιδρυτικά μέλη των Sabbath. Το supporting lineup ήταν ένα πραγματικό ποιος-είναι-ποιος της ροκ και μέταλ σκηνής, με Metallica, Slayer, Anthrax, Guns N’ Roses, Tool και Gojira.

Οι Judas Priest ήταν από τις λίγες μεγάλες heavy μπάντες που δεν εμφανίστηκαν στο Back To The Beginning, καθώς είχαν ήδη κλείσει να παίξουν την ίδια μέρα στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια των Scorpions στο Ανόβερο. Ο Halford είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά στο Hammer ότι ήταν «συντετριμμένος» που θα το έχανε, ωστόσο η μπάντα βρήκε τρόπο να συμμετάσχει: στις 2 Ιουλίου κυκλοφόρησαν διασκευή στο War Pigs των Sabbath, ενώ τον Σεπτέμβριο ακολούθησε δεύτερη εκδοχή με μεταθανάτια φωνητικά του Ozzy, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι Judas Priest θα περιοδεύσουν στην Ευρώπη το καλοκαίρι και θα είναι headliners στο Bloodstock Open Air στο Derbyshire τον Αύγουστο. Το συγκρότημα θα ηχογραφήσει τον επόμενο δίσκο του την επόμενη χρονιά, μετά την κυκλοφορία του Invincible Shield το 2024.