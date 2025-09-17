Πληροφορίες

Η Chrissie Hynde επιστρέφει με το άλμπουμ "Duets Special" και καλεσμένους-έκπληξη

Μετά το ντουέτο της με τον Rufus Wainwright στο "Always On My Mind", η Chrissie Hynde παρουσιάζει τη νέα της διασκευή στο "Me And Mrs Jones" μαζί με την k.d. lang.

Chrissie Hynde
Avopolis Team

Η Chrissie Hynde κυκλοφόρησε το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ διασκευών της με τίτλο Duets Special, μετά την κυκλοφορία της βέρσιον του "Always On My Mind" με τον Rufus Wainwright τον περασμένο μήνα.

Η σταρ των Pretenders παρουσίασε τώρα μια καπνιστή διασκευή στο Philly soul κλασικό "Me And Mrs Jones" του Billy Paul, με την Καναδή τραγουδίστρια k.d. lang να μοιράζεται τα φωνητικά. «Γνώρισα την k.d. σε μια περιοδεία που κάναμε», λέει η Hynde. «Πολύ νωρίς ακόμα. Ήταν στον Καναδά και δεθήκαμε αμέσως, λόγω του κοινού μας ενδιαφέροντος για την προστασία των ζώων».

Εκτός από τον Wainwright και την Lang, το άλμπουμ περιλαμβάνει ντουέτα με τους Mark Lanegan, Lucinda Williams, Dave Gahan, Cat Power, Carleen Anderson, Brandon Flowers, Julian Lennon, Debbie Harry, Alan Sparhawk, Shirley Manson και Dan Auerbach.

«Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω άλμπουμ με ντουέτα», λέει η Hynde. «Νομίζω ότι η ιδέα προέκυψε το 2023. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Jörn, τον σύζυγο του Rufus Wainwright. Νομίζω ότι προτείναμε ο ένας στον άλλον βιβλία και, χωρίς να το πολυσκεφτώ, είπα “ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι με τον Rufus” και σημείωσα γρήγορα δέκα τραγούδια από το μυαλό μου. Έτσι ο Jörn ρώτησε τον Rufus, ο οποίος ήταν θετικός, και κάπως έτσι ξεκίνησε. Ήταν αυθόρμητο και το θεώρησα διασκεδαστικό».

Το Duets Special είναι το τέταρτο σόλο άλμπουμ της Hynde και θα κυκλοφορήσει από την Parlophone στις 17 Οκτωβρίου. 

Chrissie Hynde: Duets Special tracklist

Me & Mrs Jones (feat. k.d. lang)
Can’t Help Falling In Love (feat. Mark Lanegan)
Sway (feat. Lucinda Williams)
Dolphins (feat. Dave Gahan)
First of the Gang to Die (feat. Cat Power)
Always on My Mind (feat. Rufus Wainwright)
Every Little Bit Hurts (feat. Carleen Anderson)
I’m Not in Love (feat. Brandon Flowers)
It’s Only Love (feat. Julian Lennon)
Try to Sleep (feat. Debbie Harry)
County Line (feat. Alan Sparhawk)
Love Letters (feat. Shirley Manson)
(You’re My) Soul and Inspiration (feat. Dan Auerbach)

 

 

 

