Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο αιώνιος γόης και ανήσυχο πνεύμα του Χόλιγουντ

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αστέρας του Χόλιγουντ και βραβευμένος με Όσκαρ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πέθανε στον ύπνο του, στο σπίτι του στη Γιούτα όπως μετέδωσαν οι New York Times. Η Σίντι Μπέργκερ, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, δήλωσε ότι πέθανε στο σπίτι του «στα βουνά της Γιούτα – το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από αυτούς που αγαπούσε. Θα μας λείψει πολύ. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα».

Ο Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ Τζούνιορ γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1936 στην παραθαλάσσια κοινότητα της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια,. Οι γονεί του ήταν η Μάρθα Χαρτ και ο Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ ένας γαλατάς που έγινε στη συνέχεια λογιστής εταιρείας πετρελαίου.

Ο Ρέντφορντ περιέγραφε τον εαυτό του ως έναν κακό μαθητή που ενδιαφερόταν περισσότερο για τις τέχνες και τον αθλητισμό. Αποφοίτησε από το Λύκειο Van Nuys το 1954 και φοίτησε για λίγο στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ. Αργότερα περιπλανήθηκε σε όλη την Ευρώπη, απορροφώντας τον πολιτισμό της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Ο Ρέντφορντ ήταν περισσότερο γνωστός ως ένας από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές των τελών της δεκαετίας του 1960 και του 1970, αναγνωρίσιμος για τα αχτένιστα μαλλιά του και ευρέως αγαπητός Ήταν όμως επίσης ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης, αφοσιωμένος πολιτικός ακτιβιστής και επιχειρηματίας που διαμόρφωνε την κουλτούρα του.

Σε μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, ο Ρέντφορντ κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμητικού βραβείου το 2002, και τρεις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Cecil B. DeMille για το σύνολο του έργου του το 1994. Επίσης απέσπασε το βραβείο Cecil B. DeMille το 1994, το βραβείο Screen Actors Guild Life Achievement Award το 1996, το τιμητικό βραβείο της Όσκαρ το 2002, τις τιμές του Κέντρου Κένεντι το 2005, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016 και το τιμητικό Σεζάρ το 2019. Ονομάστηκε από το Time ως ένας από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο το 2014.

Εμφανιζόμενος στη σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η τηλεοπτική καριέρα του Ρέντφορντ ξεκίνησε το 1960, με εμφανίσεις στο Alfred Hitchcock Presents το 1961 και στο The Twilight Zone το 1962.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του στο Μπρόντγουεϊ ήταν ως ο νεόνυμφος σύζυγος στην ταινία του Νιλ Σάιμον Barefoot in the Park (1963).

Ο Ρέντφορντ έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο στο War Hunt (1962). Γνώρισε επιτυχία ως πρωταγωνιστής σε ταινίες όπως το Barefoot in the Park (1967), το Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), το Jeremiah Johnson (1972) και το The Candidate (1972).

Έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην αστυνομική ταινία The Sting (1973). Συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες όπως το The Way We Were (1973), το Three Days of the Condor (1975), το All the President’s Men (1976) και το The Electric Horseman (1979).

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε με την ταινία Ordinary People (1980), η οποία κέρδισε τέσσερα βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το Brubaker (1980), το The Natural (1984), το Out of Africa (1985) και το Sneakers (1992).

Κυκλοφόρησε την τρίτη του ταινία ως σκηνοθέτης, A River Runs Through It, το 1992.

Συνέχισε να λαμβάνει υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας το 1995 για το Quiz Show. Το 1981, ο Ρέντφορντ συνίδρυσε το Sundance Resort and Film Institute.

Οι μεταγενέστεροι κινηματογραφικοί του ρόλοι περιλαμβάνουν τα All Is Lost (2013), Truth (2015), Our Souls at Night (2017) και The Old Man & the Gun (2018).

Ο Ρέντφορντ υποδύθηκε τον Αλεξάντερ Πιρς στις ταινίες Captain America: The Winter Soldier (2014) και Avengers: Endgame (2019). Αν και έχει ως επί το πλείστον αποσυρθεί από την υποκριτική από το τελευταίο, έχοντας ερμηνεύσει μόνο δευτερεύοντες φωνητικούς ρόλους, είναι εκτελεστικός παραγωγός στην τηλεοπτική σειρά Dark Winds από το 2022.