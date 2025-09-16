Οι ψυχές μας πάγωσαν: Νεκρός ο Tomas Lindberg σε ηλικία 52 ετών

Ο Lindberg υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές φιγούρες του μελωδικού death metal. Πριν από ένα μήνα, είχαν συγκλονίσει τη metal κοινότητα αποκαλύπτοντας δημόσια ότι ο frontman τους έδινε τη μάχη του με τον καρκίνο. Με τη γνωστή του αμεσότητα, είχε στείλει ένα μήνυμα προς τους οπαδούς στο οποίο μίλησε για το ότι διαγνώστηκε με «αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα» στη περιοχή του στόματος, τις θεραπείες που ξεκίνησε και το πώς προσπαθούσε να παραμείνει δημιουργικός και αισιόδοξος μέσα σε αυτή τη δοκιμασία. Ακόμα και μέσα σε αυτήν την περιπέτεια, πρώτη του μέριμνα ήταν να διαβεβαιώσει τους φανς πως έχει ήδη ηχογραφήσει τα φωνητικά για τον επόμενο δίσκο, μόλις ΜΙΑ ΜΕΡΑ πριν μπει στο χειρουργείο.

Οι At The Gates χάραξαν ένα μονοπάτι που επηρέασε αναρίθμητες μπάντες και διαμόρφωσε τον ήχο της σκηνής του Γκέτεμποργκ και ολόκληρου του κόσμου. 30 χρόνια μετά, το Slaughter of the Soul ακούγεται σαν να βγήκε χθες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως σε αυτούς και συγκεκριμένα σε αυτόν τον δίσκο χρωστάει ένα τεράστιο ποσοστό της ύπαρξης του το μοντέρνο metalcore και φυσικά το μελωδικό death metal. Η φωνή του Lindberg άγρια, παθιασμένη και γεμάτη απόγνωση και συναίσθημα έγινε συνώνυμη με το είδος, χαρίζοντάς του μια θέση ανάμεσα στους πιο αναγνωρίσιμους frontmen ακραίου ήχου. Η πορεία του, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στους At The Gates. Ο Lindberg συμμετείχε σε πληθώρα από projects και μπάντες, όπως οι Disfear, Grotesque, Skitsystem, Lock Up, The Lurking Fear και φυσικά στους πρώτους δίσκους των δικών μας Nightrage, και με άπειρες συνεργασίες που απέδειξαν το ευρύ μουσικό του φάσμα. Πάντα ανήσυχος και δημιουργικός, πάντα punk στην ψυχή, ένας άνθρωπος που δεν έπαψε να εξελίσσεται, να πειραματίζεται και να εμπνέει.

Δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια, όμως η κληρονομιά του θα ηχεί για πάντα μέσω των δίσκων του. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό όχι μόνο στους At The Gates, που τα τελευταία χρόνια μετά το reunion το 2007 γνώριζαν μια δεύτερη νεότητα παράγοντας δίσκους σταθερά υψηλής ποιότητας, αλλά και για ολόκληρη τη metal σκηνή που έχασε έναν μέντορα.

Αντίο Tompa!