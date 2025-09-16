Ο Thundercat επιστρέφει με δύο νέα κομμάτια – Μαζί με τη Remi Wolf στο "Children of the Baked Potato"

Ο Thundercat επιστρέφει με δύο ολοκαίνουργια κομμάτια μέσω Brainfeeder: το σόλο "I Wish I Didn’t Waste Your Time" και τη συνεργασία με τη Remi Wolf "Children of the Baked Potato". Η κυκλοφορία συμπίπτει με την εκκίνηση της βορειοαμερικανικής περιοδείας του στις 15 Οκτωβρίου (Ατλάντα), με στάσεις –μεταξύ άλλων– στο III Points Festival (Μαϊαμι) και στο Camp Flog Gnaw (Λος Άντζελες).

Το "Children of the Baked Potato" είναι φόρος τιμής στο θρυλικό τζαζ κλαμπ του Λ.Α. The Baked Potato — χώρο-θεσμό πάνω από 50 χρόνια, όπου συναντιούνται οι καλύτεροι της σκηνής: fusion θρύλοι, session-εικονες και «οι αγαπημένοι μουσικών των αγαπημένων σου μουσικών». (Ναι, σερβίρει όντως μόνο ψητές πατάτες.) Ο Thundercat αναφέρει πως η Remi Wolf είναι «παιδί του Baked Potato» όπως κι εκείνος: «Ήξερε ακριβώς τι χρειαζόταν το τραγούδι. Ήταν άγριο να τη βλέπω να το κάνει πράξη. Όσο το ακούω, τόσο πιο σίγουρος είμαι πως δεν θα μπορούσα να διαλέξω κανέναν καλύτερο».

Για να τονιστεί το concept, το κομμάτι έκανε πρεμιέρα με takeover της γιγαντοοθόνης του Shibuya TV στο κέντρο του Τόκιο, καθώς και σε 42 εξωτερικές οθόνες στο Miyashita Park, προσκαλώντας τους fans να το ζήσουν IRL.

Το "I Wish I Didn’t Waste Your Time" δείχνει την πιο ευαίσθητη, μελωδική πλευρά του Thundercat, ενώ το "Children of the Baked Potato" «κουμπώνει» την παιχνιδιάρικη ποπ της Wolf με το λασπωμένο, ελαστικό μπάσο του — ένα μικρό σύμπαν από hooks, τζαζ λεπτομέρειες και χιούμορ, όπως μόνο η παρέα της Brainfeeder ξέρει να στήνει.