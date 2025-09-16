Οι Aerosmith επιστρέφουν με νέο τραγούδι μετά από 12 χρόνια (μαζί με τον Yungblud)

Οι δύο πλευρές κυκλοφόρησαν ένα βίντεο-teaser για το τραγούδι "My Only Angel". Στα πλάνα βλέπουμε τον Steven Tyler και τον Yungblud να μοιράζονται το ίδιο μικρόφωνο στο στούντιο, τραγουδώντας μαζί το κρεσέντο του κομματιού, με τον Yungblud να δίνει ένα φιλί στο μάγουλο του Tyler.

«Τέλειο! Γ#μάτο!», φωνάζει ο Tyler.

«Φοβερό, φίλε!», απαντά ο Yungblud.

«Διάολε! Αλληλούια!», επιβεβαιώνει ο Tyler.

Οι Aerosmith δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα μουσική από το άλμπουμ του 2012 Music from Another Dimension!, ενώ η τελευταία ηχογράφηση του Tyler ήταν το 2023 με το "I Want You Back", τη συνεργασία του με την Dolly Parton για το άλμπουμ της Rockstar.

Το 2024, οι Aerosmith ανακοίνωσαν την απόσυρσή τους από τις περιοδείες λόγω τραυματισμού στις φωνητικές χορδές του Tyler. Ωστόσο, εκείνος επέστρεψε αρκετές φορές στη σκηνή, με πιο χαρακτηριστική την εμφάνισή του μαζί με τους Black Crowes στο Λονδίνο πέρσι. Τον Ιούλιο, ο κιθαρίστας Joe Perry δήλωσε στο Trunk Nation πως ένα τελευταίο live της μπάντας είναι πιθανό: «Το συζητάμε. Ξέρω ότι θα υπάρξει τουλάχιστον ένα ακόμη live των Aerosmith και δεν ανυπομονώ να φτιάξω το setlist γι’ αυτό», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν ο Tyler μπορεί να βγάλει ολόκληρη συναυλία, απάντησε: «Ξέρετε, νομίζω πως θα μπορούσε. Είναι απλώς θέμα να φτάσουμε ως εκεί».

Ο Yungblud, στο μεταξύ, βρίσκεται σε διαρκή δράση: μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο show των Black Sabbath Back To The Beginning τον Ιούλιο – όπου εμφανίστηκε και ο Tyler – ανέβηκε στη σκηνή των MTV Video Music Awards την περασμένη εβδομάδα, δίπλα στον Tyler και τον Perry.