Οι Judas Priest ηχογράφησαν νέα εκδοχή του "War Pigs" με τον Ozzy στα φωνητικά

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Ozzy Osbourne πρόλαβε να ενώσει τη φωνή του με τους Judas Priest σε μια νέα εκδοχή του "War Pigs". Ένα ανεπανάληπτο ντουέτο που ηχεί τώρα σαν ύστατος χαιρετισμός του «Prince of Darkness» σε εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Judas Priest
Ο frontman του συγκροτήματος, Rob Halford, αποκάλυψε το συγκλονιστικό νέο στην εκπομπή Full Metal Jackie Podcast (μέσω του Loudwire), λέγοντας πως το κομμάτι είναι «έτοιμο να βγει στον κόσμο» και αναμένεται σύντομα.

Η ιδέα ήρθε από τη σύζυγο και μάνατζερ του Ozzy, Sharon Osbourne, η οποία πρότεινε το ντουέτο: «Μου είπε, "Λατρεύω την εκδοχή σου στο "War Pigs". Μπορούμε να βάλουμε και τον Ozzy;" κι εγώ σκέφτηκα, "Εμένα ρωτάς; Αυτό θα γίνει!"», θυμάται ο Halford.

Το αποτέλεσμα; Ένα ιστορικό ντουέτο: «Ο Ozzy τραγουδάει μια γραμμή, μετά εγώ μια γραμμή, ξανά ο Ozzy, ξανά εγώ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κατάφερα να τραγουδήσω μαζί του και νιώθω αιώνια ευγνώμων και ευλογημένος», είπε ο Halford, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία «κολοσσιαία».

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στις 2 Ιουλίου, μόλις τρεις μέρες πριν από το αποχαιρετιστήριο live του Ozzy, Back To The Beginning, στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ. Οι Judas Priest δεν εμφανίστηκαν τότε, αφού την ίδια μέρα είχαν ήδη προγραμματισμένη εμφάνιση στη Γερμανία για τα 60 χρόνια των Scorpions. Ο Halford δήλωσε ότι ήταν «συντετριμμένος» που δεν μπόρεσαν να είναι εκεί.

Ο Ozzy πέθανε στις 22 Ιουλίου, 17 μέρες μετά τη «συνταξιοδότηση» του από τη σκηνή, ύστερα από καρδιακή προσβολή. Οι Priest τον τίμησαν δημόσια: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, όπως και εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν την αγάπη και την απώλεια που νιώθουμε όλοι», έγραψαν στα social media. Έκτοτε, η μορφή του Ozzy προβάλλεται και στα live τους, ενσωματωμένη στα visuals του τραγουδιού "Giants In The Sky". Οι Judas Priest ξεκινούν απόψε (16 Σεπτεμβρίου) περιοδεία στη Βόρεια Αμερική μαζί με τον Alice Cooper, που θα ολοκληρωθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Χιούστον του Τέξας.

 

 

 

