Iron Maiden, Architects, Nova Twins και Wolf Alice είναι οι "Πρεσβευτές" στη φετινή National Album Day

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής rock και metal σκηνής ανακοινώθηκαν ως οι «Πρεσβευτές» (Album Champions) για τη φετινή National Album Day, την εκδήλωση που ξεκίνησε το 2018 με στόχο να γιορτάσει το άλμπουμ ως μορφή τέχνης και να ενθαρρύνει τις νεότερες γενιές να ακούνε ολόκληρους δίσκους. Οι πρεσβευτές της φετινής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, περιλαμβάνουν τους θρύλους των Iron Maiden, καθώς και τους Architects, Nova Twins και Wolf Alice.

Μιλώντας για τη σημασία των ολοκληρωμένων δίσκων, ο frontman των Maiden, Bruce Dickinson, δήλωσε: «Τα άλμπουμ έχουν σημασία. Πάντα είχαν, όχι μόνο για τους Maiden, αλλά και για όλα τα μέλη του συγκροτήματος που έκαναν solo projects. Κανείς μας δεν περιορίστηκε στο να περιοδεύει∙ πάντα ηχογραφούσαμε και κυκλοφορούσαμε δουλειές, ειδικά εγώ! Το συναίσθημα όταν βλέπεις για πρώτη φορά το βινύλιο ή το CD ή, παλιότερα, την κασέτα, δεν σε αφήνει ποτέ. Είναι υπέροχο που οι fans ξαναγυρίζουν στο τοτεμικό αυτό βίωμα, που για ένα διάστημα είχε χαθεί στην ψηφιακή εποχή».

Ο μακροχρόνιος μάνατζερ του συγκροτήματος, Rod Smallwood, συμφώνησε: «Παλιά, πριν το ίντερνετ κάνει ακόμα και την παραμικρή εικασία για μια μπάντα παγκόσμια είδηση, στηριζόμασταν στην κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ για να κάνει όλη τη "βαριά δουλειά" για εμάς. Δεν έφερνε μόνο καινούργια μουσική, αλλά εγκαινίαζε μια περιοδεία, προωθούσε τη μπάντα σε ευρύτερο κοινό με τον τίτλο και το εξώφυλλο και —το αγαπημένο μου κομμάτι— παρουσίαζε έναν νέο Eddie! Όταν τα πράγματα πραγματικά απογειώθηκαν για τους Maiden το 1982, με το The Number of The Beast, το συγκρότημα ολοκλήρωνε ακόμα τον δίσκο την ώρα που έβγαινε σε περιοδεία για να τον προωθήσει! Ήταν διαφορετικές εποχές και μια απίστευτη εμπειρία σύνδεσης με τους fans μας».

Η φετινή National Album Day θα γιορτάσει τη rock μουσική, με το δελτίο Τύπου να αναφέρει ως στόχο «την ανάδειξη μερικών από τους πιο επιδραστικούς Βρετανούς rock καλλιτέχνες και συγκροτήματα». Την εκδήλωση συντονίζουν η BPI (η ένωση δισκογραφικών εταιρειών και ανεξάρτητων label της Αγγλίας) και η ERA (η ένωση ψηφιακού και λιανικού εμπορίου, γνωστή και για το Record Store Day). Στην όγδοη χρονιά της πλέον, η National Album Day υπόσχεται δράσεις και καμπάνιες προώθησης από τους επιλεγμένους "Album Champions" όσο πλησιάζει η ημερομηνία.