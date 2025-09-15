Oι HEALTH ανακοινώνουν νέο άλμπουμ γεμάτο κάθαρση για το τέλος των καιρών

Οι industrial καβαλάρηδες HEALTH από το Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι ένα νέο κύμα έρχεται. Μετά το συνεργατικό single "MEAN" μαζί με την Chelsea Wolfe την περασμένη άνοιξη, το συγκρότημα αποκάλυψε τις λεπτομέρειες του επόμενου άλμπουμ του με τίτλο CONFLICT DLC, το οποίο παρουσιάζουν ήδη με το μηχανικό, και παλλόμενο ύμνο με τίτλο "ORDINARY LOSS".

Το νέο κομμάτι ξεκινά απαλά, με ατμόσφαιρα από λαμπερά synths και εφέ στις φωνές του Jacob Duzsik, για να εκραγεί σύντομα σε βαριές κιθάρες και industrial ρυθμούς με τριπλές χροιές για όσους αντέχους. Στους στίχους του, ο Duzsik στοχάζεται πάνω στην απώλεια («Το μόνο που μένει είναι θλίψη») και στη τελική βεβαιότητα του θανάτου («Οι νεκροί είναι ευλογημένοι, γιατί δεν έχουν όνειρα»). Μάλιστα, γεμάτοι αισιοδοξία η βιομηχανική εργατιά.

Το CONFLICT DLC έρχεται μετά το Rat Wars του 2023. Η νέα κυκλοφορία, με 12 τραγούδια, έχει την παραγωγή του STINT και τη μίξη των Drew Fulk (Knocked Loose) και Lars Stalfors, και περιγράφεται ως μια περαιτέρω εμβάθυνση στη «σκοτεινή, αδιάλλακτη κοσμοθεωρία» των HEALTH, δηλαδή «ένα άλμπουμ γεμάτο οργή, φόβο και κάθαρση, φτιαγμένο για το τέλος των καιρών». Ανάμεσα στους τίτλους ξεχωρίζουν τα δυσοίωνα "TRASH DECADE", "DARKAGE" και "DON’T KILL YOURSELF", όλοι γεμάτοι ελπίδα για ένα χαρούμενο μέλλον.

«Όχι, δεν είναι η φαντασία σας. Το μέλλον είναι σκατά και το τηλέφωνο στο οποίο το διαβάζετε το κάνει χειρότερο, αλλά, σας παρακαλούμε, μην το αφήσετε από τα χέρια σας», δήλωσε ο Duzsik, προσθέτοντας: «Είμαστε λίγο ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε 12 νέα κομμάτια γεμάτα οργή, φόβο, θλίψη και θάνατο και ζητάμε (ξανά) ακόμη περισσότερη από την εύθραυστη προσοχή σας».

Το CONFLICT DLC κυκλοφορεί στις 11 Δεκεμβρίου από τη Loma Vista Recordings, ενώ το exclusive βινύλιο σε διάφανο τύπου coke bottle (μόλις 400 αντίτυπα) είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία μέσω του καταστήματος του Revolver, όπου μπορεί κανείς να βρει και άλλες κυκλοφορίες και t-shirts των HEALTH.