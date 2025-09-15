Η Deezer αποκαλύπτει ότι το 28% της μουσικής που ανεβαίνει στην πλατφόρμα είναι φτιαγμένο από AI

Η Deezer αποκάλυψε ότι το 28% της μουσικής που ανεβαίνει στην πλατφόρμα της είναι πλήρως φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Με λίγα λόγια, ένας στους τρεις «καλλιτέχνες» είναι πλέον laptop με wifi.

Η αποκάλυψη έρχεται μετά την εγκατάσταση ενός εργαλείου ανίχνευσης AI στην αρχή της χρονιάς και τη δέσμευση της πλατφόρμας να «κολλάει ετικέτες» σε κάθε κομμάτι που περιέχει τεχνητή δημιουργικότητα. Στη νέα της αναφορά, η Deezer μοιράζεται τα φρέσκα νούμερα για τα κομμάτια που προκύπτουν από την ψηφιακή μήτρα.

Η γαλλική υπηρεσία streaming δήλωσε ότι 30.000 τέτοια κομμάτια (τουλάχιστον εν μέρει φτιαγμένα από AI) ανεβαίνουν στην πλατφόρμα κάθε μέρα. Το 70% των ακροάσεων αυτών μάλιστα έχει ταυτοποιηθεί ως… ψεύτικο. Δηλαδή, ούτε τα bots δεν ακούν με όρεξη πια.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον Φεβρουάριο μιλούσαμε «μόνο» για 10.000 τέτοια κομμάτια την ημέρα. Μέσα σε τρεις μήνες, το νούμερο τριπλασιάστηκε. Στον Ιανουάριο το ποσοστό της AI-μουσικής ήταν γύρω στο 10%. Τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 18%. Και τώρα, περήφανα, στο 28%.

Η Deezer υπόσχεται ότι θα μαρκάρει το AI περιεχόμενο για χάρη της «διαφάνειας», αφαιρώντας το από τις αλγοριθμικές προτάσεις. Παράλληλα, ετοιμάζει την τεχνολογία της να εντοπίζει και deep fake φωνές. Γιατί το μόνο που έλειπε από τη μουσική βιομηχανία ήταν να τραγουδάει ο Frank Sinatra σε διαφήμιση για delivery.

Η Deezer λοιπόν υπόσχεται «καθαρό» περιβάλλον για τους χρήστες, ενώ την ίδια στιγμή τα ρομπότ όχι μόνο γράφουν μουσική αλλά τη σερβίρουν και στα προφίλ καλλιτεχνών που έχουν πεθάνει εδώ και δεκαετίες. Τον Ιούλιο, το 404 Media αποκάλυψε ότι AI-generated τραγούδια ανεβαίνουν σε λογαριασμούς «νεκρών» στο Spotify. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν του Blaze Foley, του country μουσικού γνωστού από το Clay Pigeons, ο οποίος (παρά το ότι δολοφονήθηκε το 1989) «κυκλοφόρησε» νέο single με τίτλο "Together".

Με λίγα λόγια, τα bots έχουν πια αναλάβει να ανασταίνουν καριέρες από τον τάφο. Αν ο Foley μπορεί να «επιστρέψει» με νέο υλικό το 2023, ποιος ξέρει τι μας περιμένει αύριο; Ίσως ο Elvis να βγάλει trap EP, ή η Amy Winehouse να μας χαρίσει ένα AI-generated feature με τον Post Malone.