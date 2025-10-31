Πληροφορίες

Δύο χαμένα τραγούδια από το "Humanhood" της Weather Station ξαναβρίσκουν τη φωνή τους

Η Tamara Lindeman κυκλοφορεί δύο κομμάτια που έμειναν έξω από το εκπληκτικό άλμπουμ της "Humanhood", αλλά κουβαλούν τον ίδιο παλμό.

Weather Station
Avopolis Team

Η Tamara Lindeman επιστρέφει ως The Weather Station με δύο νέα τραγούδια ("Only The Truth" και "Airport") που ηχογραφήθηκαν στα Humanhood sessions, και κυκλοφορούν λίγο πριν την ευρωπαϊκή και βρετανική της περιοδεία, η οποία ξεκινά την 1η Νοεμβρίου από το Groningen της Ολλανδίας, με στάσεις σε Βαρκελώνη, Λονδίνο και Στοκχόλμη.

Η Lindeman αποκαλύπτει πως τα δύο κομμάτια προέρχονται από το ίδιο δημιουργικό σύμπαν του άλμπουμ Humanhood, αλλά δεν χώρεσαν τότε στο άλμπουμ: «Υπήρχαν τόσα δυνατά κομμάτια που άφησα έξω, γιατί ο δίσκος είχε μια συγκεκριμένη αφηγηματική ροή. Το "Airport" ήταν ένα από αυτά και χαίρομαι που το κυκλοφορώ τώρα. Πάντα μισούσα τα αεροδρόμια, μου φαίνονται απάνθρωπα. Το τραγούδι αυτό μιλά για εκείνη τη στιγμή που προσπαθείς να καθρεφτίσεις τον κόσμο γύρω σου, να αποκοπείς, να δείχνεις πως δεν νοιάζεσαι, ενώ μέσα σου φλέγεσαι από επιθυμία για κάτι ζωντανό, που μοιάζει αδύνατο να υπάρξει».

Το "Only The Truth", όπως λέει, ήταν «ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από το Humanhood», που κόπηκε την τελευταία στιγμή: «Συνδέεται με το "Neon Signs", βασίζεται στην ίδια ιδέα, ότι η αλήθεια είναι κάτι άμορφο, σύνθετο, οργανικό. Τα ψέματα λάμπουν, σε καλούν, σε χρειάζονται· αλλά η αλήθεια δεν σε νοιάζεται· υπάρχει απλώς εκεί, σταθερή και αμετακίνητη».

Με τα δύο αυτά κομμάτια, η Weather Station συνεχίζει να εξερευνά το εύθραυστο σύνορο ανάμεσα στην ευαισθησία και την αποστασιοποίηση, στον εσωτερικό διάλογο και τη συλλογική pop μοναξιά. Σαν μια φωνή που ψιθυρίζει μέσα στη βοή της πόλης ή μέσα στην ατέρμονη σιωπή ενός αεροδρομίου.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Twilight Sad

Οι Twilight Sad επιστρέφουν με τον Robert Smith των Cure στο "Waiting for the Phone Call"

Έξι χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, οι Twilight Sad επιστρέφουν με ένα τραγούδι για την...
Weather Station

Δύο χαμένα τραγούδια από το "Humanhood" της Weather Station ξαναβρίσκουν τη φωνή τους

Η Tamara Lindeman κυκλοφορεί δύο κομμάτια που έμειναν έξω από το εκπληκτικό άλμπουμ της...
WOMAD

Ο Peter Gabriel ανακοίνωσε πως το φεστιβάλ WOMAD επιστρέφει «επίσημα» το 2026, σε νέα τοποθεσία

Μετά από μια σύντομη παύση, το WOMAD του Peter Gabriel επιστρέφει το 2026 με νέο σπίτι στο Neston...

Featured

Horror hits for Halloween

Horror hits for Halloween

Ο Άγγελος Κυρούσης γυρνά το ημερολόγιο 20 χρόνια πίσω κι επιστρέφει σε ένα CD που κυκλοφόρησε από...
Pain Magazine

Pain Magazine – Violent God

Μια δισκάρα που σε αρπάζει από τον λαιμό και σε ρίχνει σε έναν κόσμο όπου το post-punk στάζει αίμα και...
The Last Dinner Party

The Last Dinner Party – From The Pyre

Η λονδρέζικη μπάντα με το ευφάνταστο όνομα επιστρέφει μέσα από τη φωτιά στο δεύτερο άλμπουμ της,...

Best of Network