Δύο χαμένα τραγούδια από το "Humanhood" της Weather Station ξαναβρίσκουν τη φωνή τους

Η Tamara Lindeman επιστρέφει ως The Weather Station με δύο νέα τραγούδια ("Only The Truth" και "Airport") που ηχογραφήθηκαν στα Humanhood sessions, και κυκλοφορούν λίγο πριν την ευρωπαϊκή και βρετανική της περιοδεία, η οποία ξεκινά την 1η Νοεμβρίου από το Groningen της Ολλανδίας, με στάσεις σε Βαρκελώνη, Λονδίνο και Στοκχόλμη.

Η Lindeman αποκαλύπτει πως τα δύο κομμάτια προέρχονται από το ίδιο δημιουργικό σύμπαν του άλμπουμ Humanhood, αλλά δεν χώρεσαν τότε στο άλμπουμ: «Υπήρχαν τόσα δυνατά κομμάτια που άφησα έξω, γιατί ο δίσκος είχε μια συγκεκριμένη αφηγηματική ροή. Το "Airport" ήταν ένα από αυτά και χαίρομαι που το κυκλοφορώ τώρα. Πάντα μισούσα τα αεροδρόμια, μου φαίνονται απάνθρωπα. Το τραγούδι αυτό μιλά για εκείνη τη στιγμή που προσπαθείς να καθρεφτίσεις τον κόσμο γύρω σου, να αποκοπείς, να δείχνεις πως δεν νοιάζεσαι, ενώ μέσα σου φλέγεσαι από επιθυμία για κάτι ζωντανό, που μοιάζει αδύνατο να υπάρξει».

Το "Only The Truth", όπως λέει, ήταν «ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από το Humanhood», που κόπηκε την τελευταία στιγμή: «Συνδέεται με το "Neon Signs", βασίζεται στην ίδια ιδέα, ότι η αλήθεια είναι κάτι άμορφο, σύνθετο, οργανικό. Τα ψέματα λάμπουν, σε καλούν, σε χρειάζονται· αλλά η αλήθεια δεν σε νοιάζεται· υπάρχει απλώς εκεί, σταθερή και αμετακίνητη».

Με τα δύο αυτά κομμάτια, η Weather Station συνεχίζει να εξερευνά το εύθραυστο σύνορο ανάμεσα στην ευαισθησία και την αποστασιοποίηση, στον εσωτερικό διάλογο και τη συλλογική pop μοναξιά. Σαν μια φωνή που ψιθυρίζει μέσα στη βοή της πόλης ή μέσα στην ατέρμονη σιωπή ενός αεροδρομίου.