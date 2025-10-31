Πληροφορίες

Οι Twilight Sad επιστρέφουν με τον Robert Smith των Cure στο "Waiting for the Phone Call"

Έξι χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, οι Twilight Sad επιστρέφουν με ένα τραγούδι για την απώλεια, την αγάπη και την ψυχική αντοχή.

Twilight Sad
Οι σκοτσέζοι Twilight Sad κυκλοφόρησαν το "Waiting for the Phone Call", το πρώτο τους νέο single έπειτα από έξι χρόνια, στο οποίο συμμετέχει στην κιθάρα ο Robert Smith των Cure. Ο Smith, που εδώ και χρόνια στηρίζει ενεργά τη μπάντα (οι Twilight Sad έχουν ανοίξει πολλές συναυλίες των Cure) υπογράφει για άλλη μια φορά τη σκοτεινή, συναισθηματική τους ηχητική ταυτότητα. Το single κυκλοφορεί ήδη μέσω της Rock Action, συνοδευόμενο από τις επερχόμενες ημερομηνίες της περιοδείας τους.

Πλέον, οι The Twilight Sad αποτελούνται επίσημα από δύο μέλη: τον τραγουδιστή James Graham και τον κιθαρίστα Andy MacFarlane.

Ο Graham, μιλώντας για το νέο τραγούδι, δηλώνει στο press release: «Το "Waiting for the Phone Call" μιλά για την απώλεια, την αγάπη και την ψυχική ασθένεια. Αυτά τα πράγματα κατέλαβαν τη ζωή μου και αρρώστησα. Έχασα το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου, με τον πιο σκληρό τρόπο. Πάντα χρησιμοποιούσα τη γραφή για να επεξεργάζομαι και να αντιμετωπίζω τα συναισθήματά μου. Όμως τα συναισθήματα έγιναν πρόβλημα και δεν μπορούσα να τα ελέγξω. Η δημιουργία μουσικής με τον Andy, ιδιαίτερα τα τελευταία επτά χρόνια, υπήρξε ταυτόχρονα διέξοδος και θεραπεία. Όλοι έχουμε κάποτε περιμένει ένα τηλεφώνημα που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Αυτό το τραγούδι μιλά για εκείνο το τηλεφώνημα που δεν θέλεις ποτέ να λάβεις».

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των The Twilight Sad ήταν το It Won/t Be Like This All the Time (2019), ενώ το συγκρότημα αναμένεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ το 2026.

 

 

 

