Πληροφορίες

Η Britney Spears εξαφανίστηκε (ξανά) από το Instagram

Η pop star πάτησε το κουμπί της ψηφιακής εξαφάνισης, αφήνοντας πίσω της ένα “Profile isn’t available” κι έναν κόσμο να αναρωτιέται αν πρόκειται για τεχνικό σφάλμα ή για μια σιωπηλή κραυγή.

Britney Spears
Avopolis Team

Η Britney Spears, η αιώνια πριγκίπισσα της pop και των παρορμήσεων, φαίνεται πως αποφάσισε να πατήσει το ψηφιακό κουμπί της εξαφάνισης. Το Instagram της (ή μάλλον η εκδοχή του @britneyspears με το ποιητικό όνομα XILA MARIA RIVER RED) εξαφανίστηκε ξαφνικά αφήνοντας πίσω του ένα ψυχρό μήνυμα: «Profile isn’t available». Η Britney δεν χορεύει πια στο σαλόνι της, και ο κόσμος νιώθει ξαφνικά λίγο πιο άδειος, ή τουλάχιστον λιγότερο μπερδεμένος.

Δεν γνωρίζουμε αν το έσβησε η ίδια ή αν το Instagram την τιμώρησε για παραβίαση κανόνων (ίσως ο αλγόριθμος βαρέθηκε τις χορογραφίες με το σπαθί). Η εξαφάνιση όμως έρχεται λίγες μέρες μετά τις νέες κατηγορίες του πρώην της, Kevin Federline, που φαίνεται να θυμήθηκε ότι έχει βιβλίο να πουλήσει και ξεθάβει παλιές ιστορίες για να τις ντύσει με λίγο drama. Η Britney απάντησε στο Χ (πρώην Twitter) ότι το συνεχές “gaslighting” του είναι κουραστικός και προσβλητικός, με άλλα λόγια, κάπου εκεί ανάμεσα στην ψηφιακή σιωπή και την παλιά ένταση, η Britney μάλλον αναζητά λίγη γαλήνη.

Και ίσως να μη φταίει κανείς. Ίσως να έφτασε η στιγμή που η pop κουλτούρα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς το 24ωρο reality του Instagram της Britney. Ή ίσως να επιστρέψει σε δυο μέρες με ένα νέο βίντεο, έναν χορό και ένα caption τύπου “Sometimes you have to delete yourself to feel alive”. Με την Britney ποτέ δεν ξέρεις, κι αυτό είναι που την κρατά ζωντανή στο μυαλό μας, ακόμα κι όταν το προφίλ της δείχνει “broken link”.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Kae Tempest

Το Kae Tempest ξαναγράφει το "Freedom" του George Michael για το 2025

Με το “Freedom! ’25”, το Kae Tempest μεταμορφώνει τον pop ύμνο του George Michael σε μια σύγχρονη ωδή στην εσωτερική...
Britney Spears

Η Britney Spears εξαφανίστηκε (ξανά) από το Instagram

Η pop star πάτησε το κουμπί της ψηφιακής εξαφάνισης, αφήνοντας πίσω της ένα “Profile isn’t...
Twilight Sad

Οι Twilight Sad επιστρέφουν με τον Robert Smith των Cure στο "Waiting for the Phone Call"

Έξι χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, οι Twilight Sad επιστρέφουν με ένα τραγούδι για την...

Featured

Spain

Spain – The Blue Moods Of Spain

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό, τριάντα χρόνια μετά, ένα κλασικό νουάρ άλμπουμ της δεκαετίας...
Extreme Metal

Full Metal Bracket: 4 Extreme Metal δίσκοι του Οκτωβρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τρεις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ...
Horror hits for Halloween

Horror hits for Halloween

Ο Άγγελος Κυρούσης γυρνά το ημερολόγιο 20 χρόνια πίσω κι επιστρέφει σε ένα CD που κυκλοφόρησε από...

Best of Network