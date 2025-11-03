Η Britney Spears εξαφανίστηκε (ξανά) από το Instagram

Η Britney Spears, η αιώνια πριγκίπισσα της pop και των παρορμήσεων, φαίνεται πως αποφάσισε να πατήσει το ψηφιακό κουμπί της εξαφάνισης. Το Instagram της (ή μάλλον η εκδοχή του @britneyspears με το ποιητικό όνομα XILA MARIA RIVER RED) εξαφανίστηκε ξαφνικά αφήνοντας πίσω του ένα ψυχρό μήνυμα: «Profile isn’t available». Η Britney δεν χορεύει πια στο σαλόνι της, και ο κόσμος νιώθει ξαφνικά λίγο πιο άδειος, ή τουλάχιστον λιγότερο μπερδεμένος.

Δεν γνωρίζουμε αν το έσβησε η ίδια ή αν το Instagram την τιμώρησε για παραβίαση κανόνων (ίσως ο αλγόριθμος βαρέθηκε τις χορογραφίες με το σπαθί). Η εξαφάνιση όμως έρχεται λίγες μέρες μετά τις νέες κατηγορίες του πρώην της, Kevin Federline, που φαίνεται να θυμήθηκε ότι έχει βιβλίο να πουλήσει και ξεθάβει παλιές ιστορίες για να τις ντύσει με λίγο drama. Η Britney απάντησε στο Χ (πρώην Twitter) ότι το συνεχές “gaslighting” του είναι κουραστικός και προσβλητικός, με άλλα λόγια, κάπου εκεί ανάμεσα στην ψηφιακή σιωπή και την παλιά ένταση, η Britney μάλλον αναζητά λίγη γαλήνη.

Και ίσως να μη φταίει κανείς. Ίσως να έφτασε η στιγμή που η pop κουλτούρα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς το 24ωρο reality του Instagram της Britney. Ή ίσως να επιστρέψει σε δυο μέρες με ένα νέο βίντεο, έναν χορό και ένα caption τύπου “Sometimes you have to delete yourself to feel alive”. Με την Britney ποτέ δεν ξέρεις, κι αυτό είναι που την κρατά ζωντανή στο μυαλό μας, ακόμα κι όταν το προφίλ της δείχνει “broken link”.