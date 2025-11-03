Το Kae Tempest ξαναγράφει το "Freedom" του George Michael για το 2025

Το Kae Tempest ξαναδίνει φωνή σε ένα από τα πιο εμβληματικά pop τραγούδια των 90s, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του “Freedom! ‘90” του George Michael, με τίτλο “Freedom! ‘25”, μια αριθμητική μετατόπιση που μοιάζει περισσότερο με σχόλιο πάνω στο χρόνο, τη μνήμη και την ελευθερία παρά με απλή ανανέωση.

Ο ρυθμός παραμένει, αλλά ο τόνος αλλάζει. Το Tempest, ράπερ, ποιήτης και θεατρικός συγγραφέας με αφοπλιστική λυρικότητα, φιλτράρει το παλιό ποπ ύμνο μέσα από τη δική της ωμή, στοχαστική ματιά. Εκεί όπου ο Michael τραγουδούσε για την απελευθέρωση από τη διασημότητα, το Tempest ψιθυρίζει, και ενίοτε κραυγάζει, για την ανάγκη εσωτερικής απελευθέρωσης σ’ έναν κόσμο που ξέρει να εκθέτει αλλά όχι να ακούει.

Η διασκευή έρχεται λίγο μετά το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, “Self Titled”, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο από την Island Records με παραγωγή του Fraser T. Smith (Adele, Stormzy, Dave) και συμμετοχές από Neil Tennant (Pet Shop Boys), Young Fathers και Connie Constance. Το “Freedom! ‘25” είχε κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε live εκτέλεση στο BBC Radio 2, στο στούντιο του Maida Vale, κι εκεί ήδη φαινόταν πως δεν πρόκειται για απλή διασκευή, αλλά για μια ποιητική επανερμηνεία ενός ύμνου για την ταυτότητα, τη φθορά και τη λύτρωση.

Τπ Kae Tempest επαναπροσδιορίζει το “Freedom”: σαν να λέει πως κάθε γενιά χρειάζεται τη δική της εκδοχή της ελευθερίας. Και το 2025, η δική μας μάλλον ακούγεται λίγο πιο τρυφερή, λίγο πιο κουρασμένη, μα εξίσου αποφασισμένη.