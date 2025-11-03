Πληροφορίες

Το Kae Tempest ξαναγράφει το "Freedom" του George Michael για το 2025

Με το “Freedom! ’25”, το Kae Tempest μεταμορφώνει τον pop ύμνο του George Michael σε μια σύγχρονη ωδή στην εσωτερική απελευθέρωση.

Kae Tempest
Avopolis Team

Το Kae Tempest ξαναδίνει φωνή σε ένα από τα πιο εμβληματικά pop τραγούδια των 90s, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του “Freedom! ‘90” του George Michael, με τίτλο “Freedom! ‘25”, μια αριθμητική μετατόπιση που μοιάζει περισσότερο με σχόλιο πάνω στο χρόνο, τη μνήμη και την ελευθερία παρά με απλή ανανέωση.

Ο ρυθμός παραμένει, αλλά ο τόνος αλλάζει. Το Tempest, ράπερ, ποιήτης και θεατρικός συγγραφέας με αφοπλιστική λυρικότητα, φιλτράρει το παλιό ποπ ύμνο μέσα από τη δική της ωμή, στοχαστική ματιά. Εκεί όπου ο Michael τραγουδούσε για την απελευθέρωση από τη διασημότητα, το Tempest ψιθυρίζει, και ενίοτε κραυγάζει, για την ανάγκη εσωτερικής απελευθέρωσης σ’ έναν κόσμο που ξέρει να εκθέτει αλλά όχι να ακούει.

Η διασκευή έρχεται λίγο μετά το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, “Self Titled”, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο από την Island Records με παραγωγή του Fraser T. Smith (Adele, Stormzy, Dave) και συμμετοχές από Neil Tennant (Pet Shop Boys), Young Fathers και Connie Constance. Το “Freedom! ‘25” είχε κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε live εκτέλεση στο BBC Radio 2, στο στούντιο του Maida Vale, κι εκεί ήδη φαινόταν πως δεν πρόκειται για απλή διασκευή, αλλά για μια ποιητική επανερμηνεία ενός ύμνου για την ταυτότητα, τη φθορά και τη λύτρωση.

Τπ Kae Tempest επαναπροσδιορίζει το “Freedom”: σαν να λέει πως κάθε γενιά χρειάζεται τη δική της εκδοχή της ελευθερίας. Και το 2025, η δική μας μάλλον ακούγεται λίγο πιο τρυφερή, λίγο πιο κουρασμένη, μα εξίσου αποφασισμένη.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Ace Frehley

Ξεκίνησε εκστρατεία για να απονεμηθεί, μετά θάνατον, στον Ace Frehley τιμητικός τίτλος αστροναύτη

Μια νέα καμπάνια ζητά να ανακηρυχθεί ο αείμνηστος κιθαρίστας των Kiss, Ace Frehley, επίτιμος...
Nefeli Walking Undercover

Η Nefeli Walking Undercover επιστρέφει στη σκηνή του Underflow

Μετά από μια περίοδο σιωπής, η Νεφέλη Λιούτα ξαναβρίσκει τη σκηνή μέσα από το alter ego της,...
Sillyboy

Sillyboy’s Ghost Relatives στο Ρομάντσο: 15 χρόνια ηλεκτρονικής μελαγχολίας και pop ονείρων

Από το "Played" του 2010 μέχρι το "Breathe" του 2024, ο Χαράλαμπος Κουρτάρας, γνωστός πια ως...

Featured

Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...
All Them Withes

All Them Witches στο Universe: Ένα ταξίδι μέσα στο σκοτάδι και τη λύτρωση

Μια φθινοπωρινή Τετάρτη που μύριζε καπνό, ήχο και ηλεκτρισμό. Οι All Them Witches επέστρεψαν στην...
Spain

Spain – The Blue Moods Of Spain

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό, τριάντα χρόνια μετά, ένα κλασικό νουάρ άλμπουμ της δεκαετίας...

Best of Network