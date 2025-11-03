Πληροφορίες

Neil Young εναντίον των ολιγαρχών: Όταν η κιθάρα γίνεται όπλο και το rock ξαναθυμάται γιατί γεννήθηκε

Ο Neil Young στο νέο του βίντεο "As Time Explodes", στοχοποιεί τον Trump, τον Musk, τον Bezos και τον Zuckerberg, με ένα κιθαριστικό κολάζ οργής και σαρκασμού.

Neil Young
Avopolis Team

Ο Neil Young, αιώνιος αντάρτης με κιθάρα και θυμό, ξαναβγαίνει μπροστά με νέο βίντεο και τίτλο “As Time Explodes”, μια καυστική πολιτική καταγγελία, μισό rock performance, μισό εμπρηστικό μανιφέστο κατά των ισχυρών.

Στο δίλεπτο κολάζ ειδησεογραφικών αποσπασμάτων, ο Young αφήνει την κιθάρα του να μιλήσει αντί για στίχους. Οι εικόνες; Όπως πάντα, ωμές και ειρωνικά κινηματογραφημένες: ο Trump απολαμβάνει ένα jet πληρωμένο από το Κατάρ, ο Elon Musk κρατά αλυσοπρίονο σαν punk CEO του μέλλοντος, ο Bezos παντρεύεται στη Βενετία με budget που θα έλυνε την ενεργειακή κρίση, κι ο Tim Cook επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο με ύφος “απλώς ήρθα να σώσω τον κόσμο με ένα νέο iPhone”.

Ο Young, με φόντο μια κιθάρα που θυμίζει το “Be The Rain” των Crazy Horse, δεν χρειάζεται να φωνάξει· ο σαρκασμός του αρκεί για να δείξει πως οι ολιγάρχες έχουν γίνει οι νέοι βασιλιάδες μιας Αμερικής χωρίς πνευμόνια. Ο ίδιος, βέβαια, παραμένει συνεπής στην αντισυστημική του πορεία:

• Έφυγε από το Spotify όταν το podcast του Joe Rogan άρχισε να διασπείρει fake news.

• Κατήργησε τους λογαριασμούς του σε Facebook και Instagram λόγω της “ανήθικης” χρήσης AI με παιδιά.

• Έσβησε το Twitter/X του μετά την αντισημιτική έκρηξη του Musk.

• Και τώρα, αποχαιρετά το Amazon Music, καλώντας τους fans του να σταματήσουν να ταΐζουν τον μηχανισμό.

Ο Young, που κάποτε τραγουδούσε “Keep on rockin’ in the free world”, σήμερα δείχνει πως δεν υπάρχει “free world”, μόνο ένα πεδίο μάχης όπου η μουσική γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης. Ίσως τελικά το “As Time Explodes” να μην είναι βίντεο, αλλά προφητεία.

 

