Ξεκίνησε εκστρατεία για να απονεμηθεί, μετά θάνατον, στον Ace Frehley τιμητικός τίτλος αστροναύτη

Μια νέα καμπάνια ζητά να ανακηρυχθεί ο αείμνηστος κιθαρίστας των Kiss, Ace Frehley, επίτιμος αστροναύτης της NASA, με τους θαυμαστές του να μπορούν να υπογράψουν σχετικό αίτημα υποστήριξης.

Ace Frehley
«Στις 16 Οκτωβρίου 2025, ο κόσμος έχασε όχι μόνο έναν θρύλο, όχι μόνο ένα ροκ είδωλο, αλλά κι έναν καλό άνθρωπο», δηλώνει η διοργανώτρια Katherine Sugg. «Ο Paul Daniel “Ace” Frehley, σε ηλικία μόλις 21 ετών, τόλμησε να κάνει ένα μικρό πορτοκαλί και ένα μικρό κόκκινο βήμα, πραγματοποιώντας το τεράστιο άλμα προς το φαινόμενο που σήμερα γνωρίζουμε ως Kiss. Κι ενώ τα περισσότερα του όνειρα έγιναν πραγματικότητα, ένα έμεινε ανεκπλήρωτο.

Όταν πέθανε ξαφνικά από εγκεφαλική αιμορραγία, στα 74 του, έπαιζε ακόμη τον ρόλο του ‘Space Cadet’. Δεν πρόλαβε ποτέ να γίνει πραγματικά ένας. Προς τιμήν της μνήμης του, όλων των ζωών που επηρέασε άμεσα ή έμμεσα και της τελευταίας του ανεκπλήρωτης επιθυμίας, η NASA θα έπρεπε μετά θάνατον να τον ανακηρύξει επίτιμο αστροναύτη με βαθμό “Captain”. Ένα ουράνιο πλάσμα του δικού του διαμετρήματος δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από μια τέτοια απογείωση. Η τελευταία του αντίστροφη μέτρηση πρέπει να είναι και η πιο λαμπρή του!».

Ο Frehley εμπνεύστηκε το alter ego του Spaceman (ή Space Ace) όταν οι Kiss σχηματίστηκαν το 1973 και κράτησε το διαστημικό μοτίβο και μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα. Το μετα-Kiss project του ονομάστηκε Frehley’s Comet, ενώ στα σόλο άλμπουμ του περιλαμβάνονται τα Space Invader (2014) και Spaceman (2018). Ανάμεσα στα τραγούδια του βρίσκουμε τίτλους όπως "Mission To Mars", "Quantum Flux", "Inside The Vortex", "Past The Milky Way", "Starship", "Walkin’ On The Moon", "Cosmic Heart", "Up In The Sky" και "Stratosphere".

Μέχρι στιγμής, η NASA δεν έχει απαντήσει δημόσια στο αίτημα.

 

