Συλλογική αγωγή κατά του Spotify για δισεκατομμύρια ψεύτικα streams – Στο επίκεντρο ο Drake

Η κατηγορία είναι βαριά: το Spotify φέρεται να «έκλεισε τα μάτια» σε μαζική απάτη με bots που φούσκωσαν τεχνητά τα streams, αλλοιώνοντας το σύστημα πληρωμών προς τους καλλιτέχνες.

Drake
Avopolis Team

Μια νέα συλλογική αγωγή κατά του Spotify φέρνει τη μάχη για την απάτη στο streaming στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ. Υποστηριζόμενη από δεδομένα που φέρονται να αποδεικνύουν ότι ο Drake, ειδικότερα, έχει ωφεληθεί από δισεκατομμύρια ψεύτικες αναπαραγωγές, η αγωγή κατηγορεί το Spotify ότι «έκλεισε τα μάτια» στην εκμετάλλευση του μοντέλου πληρωμών του, το οποίο κατανέμει τα δικαιώματα στους καλλιτέχνες βάσει του ποσοστού τους στο συνολικό όγκο αναπαραγωγών.

Η φερόμενη ως απάτη μέσω bots «προκαλεί τεράστια οικονομική ζημιά σε νόμιμους καλλιτέχνες» και άλλους δικαιούχους, σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής. Αν και τα δεδομένα αναπαραγωγών του Drake χρησιμοποιούνται ως ένδειξη της εκτεταμένης απάτης στο streaming, ο ίδιος δεν κατηγορείται για παρανομία, μοναδικός εναγόμενος είναι το Spotify. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση το Spotify δεν ωφελείται από την ευρύτερη πρόκληση της τεχνητής αναπαραγωγής».

Η αγωγή κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, με επικεφαλής ενάγοντα τον ράπερ RBX και «άλλα μέλη του κοινού σε παρόμοια θέση» να συμμετέχουν στη συλλογική διαδικασία. Η βάση της αγωγής είναι ότι οι καλλιτέχνες με ακριβή στοιχεία αναπαραγωγών ζημιώνονται όταν άλλοι εμφανίζουν τεχνητά φουσκωμένα νούμερα, καθώς το μερίδιό τους από το συνολικό ταμείο δικαιωμάτων του Spotify μειώνεται.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ένα «μη αμελητέο ποσοστό» από τα 37 δισεκατομμύρια streams του Drake «φαίνεται να προέρχεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο λογαριασμών-bot». Στα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται δεδομένα «ανώμαλης χρήσης VPN» σε σύντομα χρονικά διαστήματα με υψηλό όγκο αναπαραγωγών, όπως για παράδειγμα το 2024, όταν περίπου 250.000 streams του τραγουδιού "No Face" του Drake, που είχαν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρτογραφήθηκαν γεωγραφικά πίσω στην Τουρκία.

 

 

