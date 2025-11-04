Ο Henry Rollins και ο Ian MacKaye μαζί ξανά στο στούντιο

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τα πρώτα τους punk ξεσπάσματα, δύο από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της αμερικανικής underground σκηνής ξαναβρίσκονται στο ίδιο στούντιο. Ο Henry Rollins (Black Flag) και ο Ian MacKaye (Fugazi, Minor Threat) ηχογράφησαν μαζί τέσσερα νέα κομμάτια στα ιστορικά Inner Ear Studios της Ουάσινγκτον, το ίδιο μέρος όπου κάποτε οι Teen Idles, οι Bad Brains και οι Minor Threat έβαζαν φωτιά στα ηχεία.

«Ήταν σαν να ανοίγει ξανά ένα παλιό σύμπαν», έγραψε ο Rollins. «Με τον Ian και τον Don Zientara πίσω από την κονσόλα, νιώθαμε σαν να επιστρέφουμε στα θεμέλια της ίδιας μας της ζωής». Στη μέση του mix εμφανίστηκε κι ο Eddie Janney (Untouchables, Rites of Spring, One Last Wish), προσθέτοντας τη δική του αύρα σε μια συνάντηση που έμοιαζε περισσότερο με αναβίωση ψυχής παρά με απλή ηχογράφηση.

Οι τέσσερις νέες συνθέσεις έχουν ήδη περάσει από mastering, και ο Rollins δουλεύει τώρα πάνω στο εξώφυλλο και τη συνολική εικαστική ταυτότητα του δίσκου. «Όταν θα είναι έτοιμος, θα το μάθετε. Είμαστε ενθουσιασμένοι μ’ αυτό το project», λέει.

Ένα δίσκος που εκτός από νέο ήχο και νέα κομμάτια, υπόσχεται την επιστροφή δύο παλιών συμμάχων στον τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου το punk δεν ήταν ακόμα ιστορία, αλλά τρόπος επιβίωσης.

