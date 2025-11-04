Έφυγε η Donna Jean Godchaux των Grateful Dead, η φωνή που έντυσε με χάρη την ψυχεδελική εποχή τους

Η Donna Jean Godchaux, που τραγουδούσε με τους Grateful Dead καθ’ όλη τη δεκαετία του 1970, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε σε δήλωση που μοιράστηκε με το Rolling Stone ο εκπρόσωπός της, Dennis McNally, ο οποίος ανέφερε ότι η Godchaux έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (2 Νοεμβρίου) σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο Νάσβιλ, έπειτα από μια «μακρά μάχη με τον καρκίνο».

«Ήταν μια γλυκιά και θερμή ψυχή, και όλοι όσοι τη γνώρισαν ενώνονται τώρα στη θλίψη», πρόσθεσε ο McNally. «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την περίοδο πένθους. Με τα λόγια του στιχουργού των Dead, Robert Hunter: “May the four winds blow her safely home.”»

Η Godchaux εντάχθηκε στους Grateful Dead το 1971, την ίδια χρονιά με τον σύζυγό της, Keith, ο οποίος έπαιζε πλήκτρα στο συγκρότημα. Μαζί ηχογράφησαν μια σειρά από καθοριστικά άλμπουμ των ψυχεδελικών θρύλων, όπως τα Europe ‘72, Wake of the Flood και Terrapin Station, καθώς και πολλές από τις εμβληματικές live bootleg ηχογραφήσεις της μπάντας.

Πριν από αυτό, είχε ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία ως session τραγουδίστρια στα θρυλικά Muscle Shoals Studios στην Αλαμπάμα και αλλού, συμμετέχοντας σε μεγάλες επιτυχίες όπως τα "Suspicious Minds" και "In The Ghetto" του Elvis Presley, καθώς και το "When a Man Loves a Woman" του Percy Sledge. Είχε επίσης συνεργαστεί με τους Cher, Neil Diamond, Duane Allman και Boz Scaggs στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Μαζί με τον Keith, κυκλοφόρησαν το 1975 το άλμπουμ Keith & Donna, στο οποίο συμμετείχε και ο Jerry Garcia, τραγουδιστής των Grateful Dead. Το ζευγάρι αποχώρησε από το συγκρότημα το 1979 και σχημάτισε τους Heart of Gold Band, οι οποίοι όμως διαλύθηκαν μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Keith την επόμενη χρονιά.

Η Godchaux συνέχισε να δημιουργεί μουσική, σχηματίζοντας τα σχήματα Donna Jean Godchaux Band και Donna Jean and the Tricksters τη δεκαετία του ’80, ενώ το 1998 ξεκίνησε σόλο καριέρα με το αυτοτιτλοφόρητο άλμπουμ της. Το τελευταίο της έργο, Back Around, κυκλοφόρησε το 2014, με τη συμμετοχή του Jeff Mattson.

Ο θάνατός της έρχεται λίγους μήνες μετά τον χαμό του ιδρυτικού μπασίστα των Grateful Dead, Phil Lesh, τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 84 ετών. Τον Αύγουστο, οι Dead & Company, με τα μέλη Bob Weir και Mickey Hart, πραγματοποίησαν τρεις συνεχόμενες sold-out συναυλίες στο Σαν Φρανσίσκο, γιορτάζοντας τα 60 χρόνια των Grateful Dead.