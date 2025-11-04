Ο Olof Dreijer των Knife μεταμορφώνει το "Cinderella" των Model/Actriz σε χορευτικό τελετουργικό

Οι Model/Actriz επέστρεψαν με μια νέα, υπνωτιστική εκδοχή του κομματιού τους "Cinderella", αυτή τη φορά περασμένη μέσα από το ιδιοσυγκρασιακό φίλτρο του Olof Dreijer, του μισού των The Knife, εκείνου του σχήματος που μετέτρεψε τη σκοτεινή ποπ σε τελετουργία.

Το "Cinderella”, αρχικά μέρος του φετινού άλμπουμ Pirouette (True Panther / Dirty Hit), αποκτά τώρα μια πιο δραματική και «στοιχειωμένη» ατμόσφαιρα. Ο Dreijer, με την χαρακτηριστική του queer αισθητική και την αίσθηση του παιχνιδιού, εξηγεί:

«Μόλις μου έστειλαν την πρόταση, ένιωσα αμέσως ένα vibe. Είχα ήδη εικόνα του πώς θα μπορούσε να ακουστεί. Λάτρεψα και το βίντεο του "Cinderella", είναι παιχνιδιάρικο, πονηρό, με μια διαφορετική queer ταυτότητα που μου ταιριάζει. Προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο δραματικό, λίγο πιο spooky, και διασκέδασα πολύ δουλεύοντας πάνω στα ήδη υπέροχα ηχητικά του. Πρόσθεσα και το νέο αγαπημένο μου στοιχείο: congas με flanger».

Η απάντηση των Model/Actriz είναι γεμάτη θαυμασμό: «Θαυμάζουμε τη δουλειά του Olof εδώ και χρόνια, τόσο με τους The Knife όσο και στις προσωπικές του παραγωγές. Το να δούμε το "Cinderella" μέσα από τη δική του ματιά είναι τιμή. Η ενέργεια της εκδοχής του είναι ταυτόχρονα σέξι και απολύτως άγρια».

Το remix του Dreijer λειτουργεί σαν παραμορφωτικός καθρέφτης: κρατάει το νευρικό, αισθησιακό DNA του πρωτότυπου, αλλά το λυγίζει, το διαστρεβλώνει, το ντύνει με μια τελετουργική ένταση. Εκεί όπου οι Model/Actriz έπαιζαν με την επιθυμία, ο Dreijer ξεσκεπάζει το φάντασμα της, σαν μια χορευτική τελετή σε κάποιο σκοτεινό υπόγειο του Βερολίνου.