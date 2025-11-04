Πληροφορίες

Ο Olof Dreijer των Knife μεταμορφώνει το "Cinderella" των Model/Actriz σε χορευτικό τελετουργικό

Το κομμάτι του φετινού "Pirouette" αποκτά νέα ζωή, πιο δραματική, πιο υπνωτιστική, πιο σωματική.

Model/Actriz
Avopolis Team

Οι Model/Actriz επέστρεψαν με μια νέα, υπνωτιστική εκδοχή του κομματιού τους "Cinderella", αυτή τη φορά περασμένη μέσα από το ιδιοσυγκρασιακό φίλτρο του Olof Dreijer, του μισού των The Knife, εκείνου του σχήματος που μετέτρεψε τη σκοτεινή ποπ σε τελετουργία.

Το "Cinderella”, αρχικά μέρος του φετινού άλμπουμ Pirouette (True Panther / Dirty Hit), αποκτά τώρα μια πιο δραματική και «στοιχειωμένη» ατμόσφαιρα. Ο Dreijer, με την χαρακτηριστική του queer αισθητική και την αίσθηση του παιχνιδιού, εξηγεί:

«Μόλις μου έστειλαν την πρόταση, ένιωσα αμέσως ένα vibe. Είχα ήδη εικόνα του πώς θα μπορούσε να ακουστεί. Λάτρεψα και το βίντεο του "Cinderella", είναι παιχνιδιάρικο, πονηρό, με μια διαφορετική queer ταυτότητα που μου ταιριάζει. Προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο δραματικό, λίγο πιο spooky, και διασκέδασα πολύ δουλεύοντας πάνω στα ήδη υπέροχα ηχητικά του. Πρόσθεσα και το νέο αγαπημένο μου στοιχείο: congas με flanger».

Η απάντηση των Model/Actriz είναι γεμάτη θαυμασμό: «Θαυμάζουμε τη δουλειά του Olof εδώ και χρόνια, τόσο με τους The Knife όσο και στις προσωπικές του παραγωγές. Το να δούμε το "Cinderella" μέσα από τη δική του ματιά είναι τιμή. Η ενέργεια της εκδοχής του είναι ταυτόχρονα σέξι και απολύτως άγρια».

Το remix του Dreijer λειτουργεί σαν παραμορφωτικός καθρέφτης: κρατάει το νευρικό, αισθησιακό DNA του πρωτότυπου, αλλά το λυγίζει, το διαστρεβλώνει, το ντύνει με μια τελετουργική ένταση. Εκεί όπου οι Model/Actriz έπαιζαν με την επιθυμία, ο Dreijer ξεσκεπάζει το φάντασμα της, σαν μια χορευτική τελετή σε κάποιο σκοτεινό υπόγειο του Βερολίνου.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

BABYMETAL

Resident Evil x BABYMETAL: Το πιο απροσδόκητο crossover τρόμου και metal

Το Resident Evil κλείνει 30 χρόνια το 2026 και το γιορτάζει με μια συνεργασία-έκπληξη με τις...
Model/Actriz

Ο Olof Dreijer των Knife μεταμορφώνει το "Cinderella" των Model/Actriz σε χορευτικό τελετουργικό

Το κομμάτι του φετινού "Pirouette" αποκτά νέα ζωή, πιο δραματική, πιο υπνωτιστική, πιο σωματική.
Sugar For The Pill

Οι Sugar For The Pill παρουσιάζουν το "LUV" ζωντανά στο Death Disco

Ύστερα από συναυλίες σε Ευρώπη και Αμερική, οι Sugar For The Pill επιστρέφουν στην Αθήνα για να...

Featured

5 albums για τον Νοέμβριο

5 άλμπουμ για τον Νοέμβριο

Από το μελαγχολικό "Nebraska" του Springsteen και τους χορευτικούς Pylon, μέχρι τα νυχτερινά blues του...
40 χρόνια Death Metal

40 χρόνια Death Metal

Στις 4 Νοεμβρίου του 1985, κυκλοφορεί το "Seven Churches" των Possessed και έρχεται να βαφτίσει με αίμα...
Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...

Best of Network