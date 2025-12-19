Οι Robber Robber διασκευάζουν το "Suspicious Minds" όπως δεν φαντάζεστε

Οι Robber Robber επιστρέφουν με μια απρόσμενη αλλά απολύτως εύστοχη κίνηση: μια διασκευή στο κλασικό “Suspicious Minds” του Elvis Presley, που λειτουργεί ως το τελευταίο τους release για το 2025 και ταυτόχρονα ως ένα σχόλιο πάνω στη δυσπιστία, τη συναισθηματική δυσλειτουργία και το σύγχρονο διάβασμα παλιών μύθων.

Το συγκρότημα, που νωρίτερα μέσα στη χρονιά ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στη Fire Talk Records, είχε ήδη σηματοδοτήσει το νέο του κεφάλαιο με το single “Talkback”, το πρώτο νέο υλικό μετά το ντεμπούτο άλμπουμ Wild Guess (2024). Τώρα, επιλέγει να κλείσει τη χρονιά όχι με νέο πρωτότυπο κομμάτι, αλλά με μια επανερμηνεία που αποδομεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop τραγούδια όλων των εποχών.

Η εκδοχή των Robber Robber δεν προσπαθεί να αναπαράγει το μεγαλείο του πρωτότυπου. Αντίθετα, στρίβει το “Suspicious Minds” προς κάτι πιο σκοτεινό, πιο αμφίθυμο, σχεδόν ειρωνικό. Η καχυποψία και η συναισθηματική ένταση του τραγουδιού περνούν μέσα από το φίλτρο της σημερινής εποχής, εκεί όπου οι δυναμικές εξουσίας στις σχέσεις διαβάζονται αλλιώς και συχνά πιο άβολα.

Το συνοδευτικό video, σκηνοθετημένο από τους συνιδρυτές του σχήματος Nina Cates και Zack James, ενισχύει αυτή την αίσθηση: χαμηλός φωτισμός, υπαινικτικές εικόνες και μια ατμόσφαιρα που κουμπώνει απόλυτα με τη μέχρι τώρα οπτική ταυτότητα των Robber Robber, χωρίς να επιχειρεί εντυπωσιασμούς.

Όπως εξηγεί το συγκρότημα, η ιδέα ξεκίνησε σχεδόν τυχαία: «Περάσαμε μια φάση Elvis, ακούγαμε πολλά τραγούδια του και βλέπαμε τις ταινίες για εκείνον και την Priscilla. Το “Suspicious Minds” ήταν πάντα από τα αγαπημένα μας. Το ηχογραφήσαμε αρχικά για πλάκα, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι θα κυκλοφορήσει.»

Στην πορεία, όμως, η μπάντα άρχισε να βλέπει το τραγούδι αλλιώς: «Αν σκεφτείς το αρχικό του πλαίσιο, είναι ενδιαφέρον πώς μεταφράζεται σήμερα. Από όσο καταλαβαίνω, ο Elvis έδινε στη σύζυγό του αρκετούς λόγους για να είναι καχύποπτη. Είναι κάπως gaslight song, για να είμαστε ειλικρινείς — σήμερα ακούγεται πιο tongue-in-cheek.»

Παρά την αποδόμηση, ο σεβασμός στο κομμάτι παραμένει ακέραιος. «Είναι killer τραγούδι», προσθέτουν, αποτίοντας φόρο τιμής στον δημιουργό του Mark James, γνωστό και για το “Hooked On A Feeling”. Με αυτή τη διασκευή, οι Robber Robber κλείνουν τη χρονιά με μια μικρή χειρονομία επανερμηνείας: παίρνουν ένα pop σύμβολο του παρελθόντος και το φέρνουν στο παρόν, με όλα τα ρήγματα, τις αμφιβολίες και τις δεύτερες σκέψεις που αυτό συνεπάγεται.