Το Stegi Radio απέκτησε το δικό του app – και είναι ακριβώς όσο cool περιμέναμε

Το καλοκαίρι μας έκανε παρέα στα νησιά και στις παραλίες, αλλά και όπου το είχαμε ανάγκη, με τα Summer spins on the Side Sea. Τον χειμώνα βγάζει τα καθίσματα στη Στέγη κάνει take over και μας χαρίζει ένα δυνατό πολυδιάστατο διήμερο πάρτι για το οποίο μας κάνει ήδη να μετράμε αντίστροφα για τρίτη χρονιά. Παίζει μουσικές στα Plasmata αλλά και στο εναρκτήριο πάρτι της Στέγης για τη νέα σεζόν γύρω από τους δρόμους του Νέου Κόσμου. To συναντάμε σε φεστιβάλ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Είναι υπεύθυνο για το Borderline Festival που για το 2026 θα μας πάει στο Onassis Ready. Δίνει έμφαση στις μουσικές της Μεσογείου αλλά αγκαλιάζει κι όλη την υφήλιο στη συχνότητά του. Ξεκίνησε ως Movement Radio, μετράει ήδη 4 χρόνια ως Stegi.Radio και τώρα έρχεται ακόμα πιο εύκολα μαζί μας, αποκτώντας το δικό του βολικότατο app.

Από το πειραματικό noise μέχρι την pop φιλοσοφία και από τα DJ sets μέχρι τα κοινωνικά podcasts, το ψηφιακό ραδιόφωνο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχει πλέον τη δική του εφαρμογή για κινητά. Και είναι ακριβώς όσο cool περιμέναμε.

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αυτό είναι η επιμονή της να βρίσκεται παντού: στις σκηνές, στους δρόμους της Αθήνας, στις οθόνες μας και, φυσικά, στα αυτιά μας. Το Stegi Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο που ξεκίνησε ως ένα τολμηρό πείραμα για να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς πολιτιστικούς κόμβους της πόλης, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Ξεχάστε το άνοιγμα του browser και το ψάξιμο σε καρτέλες. Το Stegi Radio απέκτησε το δικό του application (διαθέσιμο δωρεάν σε iOS και Android) και υπόσχεται να γίνει η μόνιμη ηχητική συντροφιά μας στις διαδρομές με το μετρό, στο τρέξιμο ή στα ήσυχα βράδια στο σπίτι.

Περισσότερο από ένα απλό ραδιόφωνο

Για όσους δεν έχουν συντονιστεί ακόμα, το Stegi Radio δεν είναι ένας τυπικός ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει «λίγο απ' όλα». Είναι ένα ηχητικό σύμπαν.

Μέσα από τη νέα εφαρμογή, η εμπειρία γίνεται πιο άμεση και user-friendly από ποτέ. Με ένα κλικ, βουτάς σε ένα πρόγραμμα που αρνείται να υπακούσει στους αλγόριθμους των streaming υπηρεσιών. Εδώ, οι μουσικές επιλογές έχουν ανθρώπινη υπογραφή, συναίσθημα και μια εκλεκτική διάθεση που σε ταξιδεύει από την ηλεκτρονική σκηνή του Βερολίνου μέχρι την ψυχεδέλεια της Μεσογείου και από τα σύγχρονα εναλλακτικά ρεύματα μέχρι το experimental hip hop.

Τι θα βρεις στο νέο app;

Μετρώντας ήδη περισσότερους από 160 παραγωγούς, το Stegi.Radio εκπέμπει σε μια συνεχή ροή προγράμματος 24/7, με τρία επιμελημένα κανάλια, ένα νέο κανάλι στο YouTube με βιντεοσκοπημένα sets και περισσότερες από 8.000 αρχειοθετημένες εκπομπές. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να σου προσφέρει στην ίδια οθόνη τη δυνατότητα να περιηγηθείς και να ακούσεις ζωντανά και τους 3 σταθμούς του ραδιοφώνου. Βλέπεις αναλυτικά τι παίζει live στα Stegi.Radio 1, 2 και 3 – ενώ μπορείς να δεις συνολικά το πρόγραμμα της κάθε ημέρας και στους 3 σταθμούς.

Οι αγαπημένοι μου παραγωγοί

Ακούω φανατικά Stegi.Radio, μου αρέσει ανάλογα με τη διάθεση αλλά και το τι έχω να κάνω να επιλέγω μία από τις 3 του συχνότητες. Ωστόσο το Stegi 2 με το The Hip Hop Side, έχει γίνει η αγαπημένη μας bonding συνήθεια με τον έφηβο γιο μου – που κατέβασε την εφαρμογή του Stegi.Radio στο κινητό του πριν από μένα… Αλλά αν πρέπει να επιλέξω κάποιες από τις παραγωγές ή τις εκπομπές του, πολύ ενδεικτικά θα στεκόμουν λίγο παραπάνω σε αυτές που ακολουθούν.

Madam X: Την λάτρεψα στο live της στο φετινό πάρτι της Στέγης για τα 15 της χρόνια και από τότε δεν χάνω εκπομπή της – όποτε βλέπω το όνομά της στο πρόγραμμα, φροντίζω να συντονίζομαι!

Afroditi Psarra: Την Αφροδίτη Ψαρρά τη γνώριζα μαζί με τις Maenads στα Plasmata II – Ioannina. Είχε ήδη εκπομπή στο Stegi.Radio κι η γνωριμία μας, καθώς η συμμετοχή τους στα Γιάννενα με είχε ενθουσιάσει, στάθηκε αφορμή για να ψάχνω τις εκπομπές της και να την παρακολουθώ.

Pinelopi Gerasimou: Είναι αεικίνητη και πίσω ή μπροστά από την κάμερά της είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους συνεργάτες της Στέγης, πέρα από τις χαρακτηριστικές της φωτογραφίες δεν τα πάει άσχημα ούτε στις μουσικές της επιλογές. Όταν βλέπω το όνομα της Πηνελόπης Γερασίμου στο πρόγραμμα προσπαθώ να μην την χάσω.

The Other Side – Stegi 3: Όταν θέλω κάτι διακριτικό ως background βάζω να παίζει το Stegi 3. Όταν ειδικά θέλω κάτι να με κάνει να ονειρευτώ ή να ταξιδέψω νοερά χάνομαι στους ήχους του “Focus” ή του “Cinemati”.

Γιατί να το κατεβάσεις;

Σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε από έτοιμες playlists τύπου "Music for Study" ή "Top 50 Greece", το Stegi Radio app είναι μια ανάσα φρεσκάδας. Είναι για εκείνους που θέλουν να ανακαλύψουν νέους ήχους, να προβληματιστούν με μια συζήτηση, να ακούσουν φωνές που σπάνια βρίσκουν χώρο στα FM ή στα ψηφιακά ραδιόφωνα.

Είναι η μουσική επέκταση της Στέγης. Είναι ανήσυχο, είναι σύγχρονο και πλέον είναι διαθέσιμο στο App Store και το Google Play.

Κατέβασέ το, βάλε τα ακουστικά σου και ζήσε την πόλη απολαμβάνοντας το soundtrack

