Έφυγε από τη ζωή ο Ζακ Φάμελλος – Θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου DJ και παραγωγού

Ο 38χρονος Ζακ Φάμελλος σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Γλυφάδα, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική ηλεκτρονική σκηνή και μια κοινότητα σε βαθύ πένθος.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην ελληνική μουσική κοινότητα η είδηση του θανάτου του 38χρονου Ζαχαρία Φάμελλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τα πρώτα δημοσιεύματα προήλθαν από τοπικά μέσα της δυτικής Ελλάδας, τόπου καταγωγής του 38χρονου Ζακ. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, στη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Για λόγους που ακόμη διερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλη σφοδρότητα με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Ζακ Φάμελλος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Ζαχαρίας Φάμελλος υπήρξε μια ξεχωριστή, δημιουργική παρουσία στην ελληνική ηλεκτρονική σκηνή. DJ επί σειρά ετών, με εμφανίσεις σε αναγνωρισμένους χώρους της Αθήνας και ολόκληρης της χώρας, αλλά και συνθέτης με προσωπικές κυκλοφορίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδύαζε την αγάπη του για τη μουσική με την τεχνική του κατάρτιση ως ηλεκτρονικός μηχανικός.

Για τους ανθρώπους της σκηνής ήταν ένας μάστορας των ατμοσφαιρικών balearic αποχρώσεων, ένας αφοσιωμένος σκαπανέας του italodisco, ένας δημιουργός που αγαπούσε τις υφές των synths των 80s και τα αναγέννησε με προσωπικό ύφος.

Το remix του στο κομμάτι του Μιχάλη Ρακιντζή, "Δεν Πιστεύω", με τη συμμετοχή της Ελένης Δήμου, του άνοιξε τις πόρτες του εξωτερικού μέσω της ISIGUDERecs. Το maxi single του ταξίδεψε από την Αμερική έως την Ιαπωνία, ενώ οι εξαιρετικές κριτικές από τη Juno Records και τη Phonica Records για το τελευταίο του remix, που αναβίωσε με ευαισθησία την Αρλέτα του ’90, επιβεβαίωσαν την ανοδική του πορεία και άφησαν μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον του.

Όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν καλλιτέχνη με βαθιά γνώση της αναλογικής κουλτούρας, χιούμορ, ευγένεια και πάθος για το συλλογικό βίωμα της νύχτας. Τον θυμούνται να μιλά με ενθουσιασμό για τα ελληνικά δεδομένα, την αθηναϊκή καθημερινότητα, με εκείνη τη γήινη αμεσότητα που τον χαρακτήριζε.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Ο Zaq ήταν από εκείνους τους δημιουργούς που δεν επιδίωκαν φασαρία, αλλά άφηναν πίσω τους έργο. Ένα έργο που τώρα γίνεται μνήμη, και μάλιστα πολύτιμη.

 

 

