Η Irene Skylakaki κυκλοφορεί δύο νέα singles που προαναγγέλλουν το άλμπουμ "No Shame"



Το "Hell" είναι ένα υψηλής έντασης dance κομμάτι με rave δυναμική. Οι στίχοι του μετατρέπουν την ενοχή σε δήλωση αυτογνωσίας και απελευθέρωσης: «I’m guilty and I own it. Shame». Το music video, σε σκηνοθεσία του David East, αποτελεί μέρος μιας τετραλογίας ταινιών που γυρίστηκαν στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και συνδέονται με τη συνολική αφήγηση του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σύντομα από τη Fine! Records.



Στο σημείο συνάντησης της alternative electronic και της σύγχρονης club κουλτούρας, το "Hell" αποτυπώνει με σαφήνεια τη νέα δημιουργική και αισθητική κατεύθυνση της Irene Skylakaki. Το "MRI", αποτελεί το τρίτο κατά σειρά single, που έχει κυκλοφορήσει. Πρόκειται για ένα διαφορετικό κομμάτι, φτιαγμένο αποκλειστικά από φωνές, που κινείται σε πιο εσωτερική κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση στη λιτότητα και στο συναίσθημα.



Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα μονοπλάνο βίντεο όπου η ίδια πρωταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, διατηρώντας οπτικά τη συνέχεια του "Hell", επίσης σε σκηνοθεσία του David East. Αν στο video του "Hell" τα σώματα και οι χορευτές απέδιδαν την ένταση και τη rave ενέργεια του κομματιού, στο "MRI" παραδίδονται στην ακινησία, εκφράζοντας τον έντονο συναισθηματισμό και την εσωτερικότητα που χαρακτηρίζουν το τραγούδι.



Βρείτε το Ηell και το MRI σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Fine! Records.