Ελληνική τεχνολογία ξεχωρίζει στο MWC Barcelona: Tο Brainfood Cloud στις 4 κορυφαίες λύσεις του Pitch2Pitch

Η ελληνική ομάδα συμμετείχε ως μέρος της ελληνικής αποστολής, με ειδική παρουσία στο ελληνικό περίπτερο, και παρουσίασε την πλατφόρμα στο διεθνές κοινό του συνεδρίου. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού μεταξύ των εκθετών Pitch2Pitch, το Brainfood Cloud επιλέχθηκε ως μία από τις τέσσερις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις της ενότητας, ανάμεσα σε εκατοντάδες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Τι ξεχώρισαν οι κριτές

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση των κριτών για το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η ελληνική πλατφόρμα στον χώρο των ψηφιακών media.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους κριτές, «ο τεράστιος όγκος πληροφορίας και άρθρων που παράγεται σήμερα χρειάζεται ένα σύστημα για να τον διαχειριστεί».

Οι κριτές στάθηκαν επίσης στον τρόπο με τον οποίο το Brainfood Cloud αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Αντί να επιχειρεί να αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους, η πλατφόρμα στοχεύει να ενισχύσει τη δουλειά τους με εργαλεία που βοηθούν στην οργάνωση και αξιοποίηση της πληροφορίας.

«Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους. Τους ενισχύει».

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ακόμη ότι ο χώρος των ψηφιακών media σήμερα λειτουργεί με πολλά διαφορετικά εργαλεία και πλατφόρμες που συχνά δεν συνδέονται μεταξύ τους.

«Η βιομηχανία του publishing είναι απίστευτα κατακερματισμένη, με πάρα πολλά διαφορετικά εργαλεία και πλατφόρμες».

Στο τέλος της διαδικασίας, ένας από τους κριτές σημείωσε ότι η κατεύθυνση που επιχειρεί να δημιουργήσει το Brainfood Cloud θα μπορούσε να έχει «τεράστιο αντίκτυπο παντού στον κόσμο».

Τι είναι το Brainfood Intelligent Media Cloud

Το Brainfood Intelligent Media Cloud είναι μια ελληνική τεχνολογική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το περιεχόμενο και την πληροφορία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα που επιτρέπει σε δημοσιογραφικές ομάδες και media οργανισμούς να δημιουργούν, να οργανώνουν και να διανέμουν το περιεχόμενό τους με πιο σύγχρονα εργαλεία.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθά τις συντακτικές ομάδες να επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα και να διαχειρίζονται τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγεται καθημερινά στο διαδίκτυο, διατηρώντας πάντα τον ανθρώπινο έλεγχο στη δημοσιογραφική διαδικασία.

Το οικοσύστημα του Brainfood Intelligent Media Cloud περιλαμβάνει τρεις βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της ψηφιακής δημοσιογραφίας και της αξιοποίησης περιεχομένου.

Το MediaSync.ai βοηθά τις συντακτικές ομάδες να δημιουργούν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δημοσιογραφικό περιεχόμενο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέποντας μεγάλους όγκους πληροφορίας σε αξιοποιήσιμα άρθρα και θεματικές ροές.

Το Publio.ai μετατρέπει αυτόματα τα άρθρα ενός μέσου σε έτοιμο περιεχόμενο για social media, διευκολύνοντας τους publishers να διαχειρίζονται την παρουσία τους σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Τέλος, το Cleon.tv αποτελεί την υποδομή video advertising της πλατφόρμας, επιτρέποντας στα ψηφιακά μέσα να διανέμουν και να αξιοποιούν διαφημιστικά video, δημιουργώντας νέα έσοδα από το περιεχόμενό τους.

Σήμερα, η διαφημιστική υποδομή Cleon.tv επεξεργάζεται εκατοντάδες εκατομμύρια requests κάθε μήνα, ενώ το οικοσύστημα του Brainfood Cloud χρησιμοποιείται ήδη από δεκάδες publishers.

Η παρουσία της ελληνικής πλατφόρμας στο MWC Barcelona συνοδεύτηκε και από νέες διεθνείς συνεργασίες, όπως αυτή με την BytePlus (TikTok) για πιθανή αξιοποίηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και data intelligence.

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να προσαρμόζεται στον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι»

Όπως σημειώνει ο Τάσος Βογιατζής, managing partner της Brainfood Digital Media:

«Σήμερα δημιουργούνται εκατομμύρια άρθρα κάθε μέρα, όμως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γνώσης χάνεται. Παράλληλα, οι άνθρωποι που παράγουν περιεχόμενο αναγκάζονται συχνά να ασχολούνται με μη δημοσιογραφικές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, που δεν αποτελούν ουσιαστικό δημοσιογραφικό έργο.

Με το Brainfood Intelligent Media Cloud προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα υποδομή για τα ψηφιακά media, όπου η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τις δημοσιογραφικές ομάδες να οργανώνουν την πληροφορία, να βρίσκουν ιδέες και θέματα, αλλά και να επαναχρησιμοποιούν ή να αξιοποιούν καλύτερα το περιεχόμενο που ήδη υπάρχει.

Η βασική μας φιλοσοφία είναι απλή: δεν πρέπει οι άνθρωποι και τα media να προσαρμόζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να προσαρμόζεται στον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι».

Ελληνική τεχνολογία με διεθνή προοπτική

Η παρουσία στο MWC Barcelona επιβεβαίωσε ότι το Brainfood Cloud αρχίζει να αντιμετωπίζεται διεθνώς όχι απλώς ως ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο, αλλά ως μια πιθανή υποδομή για την επόμενη γενιά media publishing.

Η ελληνική ομάδα συνεχίζει την ανάπτυξη της πλατφόρμας με στόχο τη δημιουργία μιας τεχνολογικής υποδομής με διεθνή παρουσία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών media.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://brainfoodcloud.com