4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

Μια μικρή χαρτογράφηση της σιωπής. Τέσσερις δίσκοι που απλώς αναπνέουν και φέρνουν ambient μουσική στην άνοιξη του 2026, για εκείνες τις ώρες που η πόλη της Αθήνας μοιάζει να σβήνει λίγο και μένει μόνο ένα λεπτό βουητό πίσω από τα πράγματα.

Το DISPLACES του Francesco Fabris είναι ένας γεωλογικός χάρτης από drones, field recordings και ηλεκτροακουστικές παρεμβάσεις, όπου ένα παραδοσιακό ισλανδικό langspil, ένα αρχέγονο σαντούρι, γίνεται ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο χτίζεται ολόκληρο το άλμπουμ.

Η παρουσία τουείναι πιο εμφανής στα δύο κομμάτια "Monoliths" (Ι και ΙΙ), όπου ο ήχος της λειτουργεί σαν μια αργή, υπόγεια δόνηση. Δείχνει έντονα τον τρόπο που ακουστικά όργανα εισχωρούν στον ηλεκτρονικό ιστό μιας ψηφιακής ηχογράφησης. Αυτό που εντυπωσιάζει στο DISPLACES είναι η ικανότητα του Fabris να ισορροπεί ανάμεσα στο αναλογικό και το ψηφιακό χωρίς να εγκλωβίζεται στην τεχνική αρτιότητα. Η δεξιοτεχνία υπάρχει, αλλά λειτουργεί σαν απελευθέρωση και όχι σαν περιορισμός. Έτσι το άλμπουμ απλώνεται με πολυεπίπεδη, σχεδόν κοσμολογική λογική: από τις μικροσκοπικές φάσεις του "Xanadu Phasing" μέχρι τις κοσμικές εκρήξεις του "Wolf-Rayet", που αντλεί την έντασή του από τα ακραία αστρικά φαινόμενα των ομώνυμων άστρων.

Η πολυσχιδής αυτή γλώσσα δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Ο Fabris κουβαλά εμπειρία από field recordings (όπως τα Vakning και Meradalir projects με τον Ben Frost), από οπτικοακουστικές συνεργασίες όπως το PETRA με την Ava Grayson, αλλά και από τη δική του ambient γραφή στο STILL~AEOLIAN EP της Room40. Στο DISPLACES όλα αυτά τα στοιχεία συγχωνεύονται σε μια ενιαία χαρτογραφία, από το σχεδόν υποατομικό επίπεδο των μικροήχων μέχρι τις γεωλογικές μάζες των drones. Το αποτέλεσμα είναι ένας υπέροχος δίσκος βαθύς σαν ωκεανός και ταυτόχρονα ατίθασος σαν βόρειος άνεμος. Ένα έργο που δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο, αλλά να τον κάνει να δονείται. Κάποιες στιγμές προσφέρει επίσης και μια σχεδόν διαισθητική αίσθηση ότι αγγίζεις κάτι μεγαλύτερο από σένα, ενώ άλλες φορές μοιάζει να αντλεί ενέργεια από κάποιο, άγνωστο στον κόσμο, σημείο.

Βαθμολογία: 8/10

Το Points of Inaccessibility γεννήθηκε μέσα σε έναν παράξενο χώρο, ένα πρώην ψυχιατρικό σωφρονιστικό ίδρυμα στην Ουτρέχτη, και αυτή η ιστορία μοιάζει να έχει ποτίσει κάθε συχνότητα του δίσκου. Ο ήχος της "δοξαρισμένης" κιθάρας απλώνεται σαν ομίχλη σε άδειους διαδρόμους, ενώ τα synths δημιουργούν ένα ηχητικό πεδίο που είναι ταυτόχρονα οικείο και απρόσιτο. Ο Irisarri μοιάζει να εξερευνά εδώ μια πολύ παράξενη γεωγραφία: τα σημεία όπου η σύνδεση υποτίθεται ότι υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα απομακρύνεται. Ο τίτλος παραπέμπει στους «πόλους απροσπελασιμότητας» της γεωγραφίας. τόπους που ορίζονται μόνο από την απόστασή τους από τα πάντα γύρω τους. Στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή η ιδέα αποκτά σχεδόν μεταφυσική διάσταση. Είμαστε παντού συνδεδεμένοι, αλλά ολοένα και πιο μόνοι.

Τα τέσσερα κομμάτια του άλμπουμ λειτουργούν σαν αργές μετατοπίσεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Υφές εμφανίζονται και εξαφανίζονται, φωνές περνούν σαν μακρινές μεταδόσεις, μοτίβα γεννιούνται και διαλύονται πριν προλάβουν να γίνουν βεβαιότητα. Τίποτα δεν σταθεροποιείται πραγματικά. Όλα μοιάζουν να βρίσκονται σε μια κατάσταση μετάβασης.

Ακούγοντας το Points of Inaccessibility, οι σκέψεις αναπόφευκτα φέρνουν τον Mark Fisher στο μυαλό και την ιδέα της «στοιχειωμένης πραγματικότητας», ενός παρόντος που κατοικείται από φαντάσματα του μέλλοντος, το οποίο, όμως, δεν συνέβη ποτέ. Ο Irisarri φαίνεται να γράφει ακριβώς γι’ αυτό: για την αίσθηση ότι ζούμε μέσα σε ένα δίκτυο σημάτων που υπόσχονται εγγύτητα, αλλά συχνά παράγουν μόνο την ηχώ της.

Εκεί βρίσκεται η δύναμη του δίσκου: προσφέρει έναν χώρο για να ακούσεις την απόσταση. Την απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Την απόσταση ανάμεσα σε κάποιο σήμα και την ανάμνησή του. Την απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ίδιο τον κόσμο που υποτίθεται ότι μοιραζόμαστε.

Βαθμολογία: 8/10

H dub ambient είναι ένα τεράστιο μουσικό οικοσύστημα. Για παράδειγμα μπορεί να ακούς τον ήχο όπως θα άκουγες ένα δάσος, όχι για να ψάξεις να βρεις μια μελωδία, αλλά για τις μικρές κινήσεις μέσα του. Το Kansai Botanicals του Scott Monteith, γνωστού ως Deadbeat, είναι κάπως έτσι, σαν ένα ηχητικό θερμοκήπιο όπου κάθε συχνότητα μοιάζει να αναπνέει. Ο δίσκος γεννήθηκε μετά από μια φθινοπωρινή περιοδεία στην Ιαπωνία, μέσα από περιπλανήσεις στην ύπαιθρο του Kansai και μικρές ηχογραφήσεις που αργότερα βρήκαν τον δρόμο τους μέσα στο υλικό. Όμως αυτό που προκύπτει δεν είναι απλώς ένα ambient travel diary. Είναι μια ζωντανή, υγρή μάζα από dub echoes, drones και υποχθόνιες εκρήξεις μπάσου που σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια.

Από το πρώτο κομμάτι, το "Rain Teaches Stones to Sing", ο δίσκος ξεδιπλώνεται σε έναν χώρο όπου η συνθετική ανάπτυξη δεν γίνεται μέσα από μελωδίες αλλά μέσα από την πυκνότητα, των περιβαλλοντικών field-recordings και των υπόλοιπων ήχων που τα ντύνουν. Οι υφές πολλαπλασιάζονται, τα echoes διαστέλλονται, τα μικρά ρυθμικά σωματίδια αρχίζουν να κινούνται σαν οργανισμοί μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Κάπου στη μέση, στο "The Lichens Plot Their Revenge", το άλμπουμ ανοίγει σαν τροπικό vortex. Οι ήχοι πλέουν, μετακινούνται στο stereo πεδίο, συγκρούονται και ξαναχάνονται μέσα σε μια σχεδόν ψυχεδελική ζέστη. Είναι η στιγμή που θυμάσαι γιατί η dub ambient υπήρξε πάντα κάτι παραπάνω από είδος, ένα είδος οικολογικής ηχολογίας.

Ο Monteith αφήνει τις συνθέσεις να εξελίσσονται αργά, σαν φυτά που μεγαλώνουν χωρίς να τα παρατηρείς. Και όταν το άλμπουμ κλείνει με το "And the Gardener Wept for Want of Spring", η αίσθηση που μένει είναι παράξενη: σαν να έχεις περάσει σαράντα πέντε λεπτά μέσα σε έναν υγρό, ονειρικό κήπο όπου τίποτα δεν συμβαίνει θεαματικά, αλλά στην πραγματικότητα, τα πάντα μεταμορφώνονται.

Βαθμολογία: 7/10

Το A Particularly Dangerous Situation του Ian Wellman είναι μια συνταρακτική ηχητική μαρτυρία από τη στιγμή που ο άνεμος αρχίζει να μετατρέπεται σε καταστροφή. Η αφετηρία του άλμπουμ είναι σχεδόν κινηματογραφική. Ιανουάριος στην Καλιφόρνια, οι Santa Ana άνεμοι, που οι ντόπιοι τους αποκαλούν "ανέμους του Διαβόλου" φυσούν με εκείνη τη γνώριμη, ανήσυχη επιμονή, και ο Wellman βγαίνει έξω απλώς για να τους καταγράψει. Στην αρχή είναι μόνο ο αέρας. Ένα συνεχές, αόρατο σώμα που σφυρίζει μέσα από μικρόφωνα και καλώδια. Και σε λίγο έρχεται η μυρωδιά του καπνού. Ο ουρανός γίνεται κόκκινος. Η στάχτη κολλά στα ρούχα. Και ξαφνικά ο ήχος δεν είναι πια απλώς περιβάλλον, αλλά ένα προμήνυμα. Το άλμπουμ αυτό είναι ένα σπαρακτικό ηχητικό ντοκουμέντο της καταστροφικής πύρινης λαίλαπας που σάρωσε την Καλιφόρνια το 2025.

Ο δίσκος λειτουργεί σαν ένα είδος ηχητικού χρονικού. Τα αρχικά field recordings ανοίγουν έναν χώρο όπου ο άνεμος μοιάζει να έχει δική του βούληση, σαν να ψάχνει χαραμάδες να περάσει μέσα σε σπίτια, δρόμους, ανθρώπινες αβεβαιότητες. Σιγά σιγά εμφανίζονται drones και tape loops, αλλά ποτέ δεν καλύπτουν πλήρως την πραγματικότητα. Αντίθετα, την κάνουν πιο απειλητική. Η παραμόρφωση μοιάζει με καπνό που θολώνει το βλέμμα, ενώ οι υψηλές συχνότητες σε πνίγουν σαν τη στάχτη στον λαιμό.

Σε κομμάτια όπως το "Afternoon Report", ο άνεμος αλλάζει χαρακτήρα. Ακούγεται σαν κάτι που καίει. Κάπου στο βάθος αρχίζουν να εμφανίζονται μικρά κρακ, ο ήχος της φωτιάς που πλησιάζει. Κι έπειτα υπάρχουν εκείνες οι στιγμές σχεδόν σιωπής, μικρά κενά μέσα στο ηχητικό πεδίο, που λειτουργούν σαν σκοτεινές παύσεις ανάμεσα σε δύο αναπνοές. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο του δίσκου είναι ότι τίποτα δεν κορυφώνεται θεαματικά. Η ένταση απλώς συσσωρεύεται. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις πυρκαγιές. Μια σπίθα, λίγος άνεμος, μια στιγμή αμέλειας, και ξαφνικά η κίνηση έχει ήδη ξεφύγει από κάθε ανθρώπινο έλεγχο.

Ακούγοντας το A Particularly Dangerous Situation, σκέφτομαι κάτι που είχε γράψει ο W.G. Sebald: ότι οι μεγάλες καταστροφές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο ερείπια, αλλά και έναν περίεργο ήχο μέσα στη μνήμη. Ένα βουητό που δεν σταματά ποτέ εντελώς. Ο Wellman καταγράφει ακριβώς αυτό το βουητό. Όχι ακριβώς τη φωτιά, αλλά τη στιγμή λίγο πριν γίνει αναπόφευκτη. Και στο τέλος μένει μόνο μια σκέψη που αιωρείται σαν καπνός πάνω από τον δίσκο: ότι μερικές καταστροφές δεν έρχονται ξαφνικά. Απλώς φυσούν για πολύ καιρό πριν τις ακούσουμε.

Βαθμολογία: 8/10