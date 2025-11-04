Πληροφορίες

Resident Evil x BABYMETAL: Το πιο απροσδόκητο crossover τρόμου και metal

Το Resident Evil κλείνει 30 χρόνια το 2026 και το γιορτάζει με μια συνεργασία-έκπληξη με τις BABYMETAL.

BABYMETAL
Avopolis Team

Το Resident Evil, το εμβληματικό franchise τρόμου της Capcom, ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30 χρόνια του το 2026 και το κάνει με έναν απροσδόκητα metal τρόπο. Ανάμεσα στις επετειακές δράσεις που ετοιμάζονται, ξεχωρίζει μια νέα συνεργασία με τις BABYMETAL, το ιαπωνικό φαινόμενο που ένωσε το kawaii σύμπαν με το heavy metal.

Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από ένα βίντεο-έκπληξη, με πρωταγωνίστρια τη Lady Alcina Dimitrescu, την εμβληματική βρικόλακα από το Resident Evil Village (2021), να αποκαλύπτει τη συνεργασία. Το επερχόμενο merch capsule υπόσχεται έναν συνδυασμό γοτθικής αισθητικής και ιαπωνικού θεάματος, με αναφορές τόσο στο horror σύμπαν του παιχνιδιού όσο και στο θεατρικό, φουτουριστικό ύφος των BABYMETAL.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Resident Evil συναντά τη μουσική σκηνή. Το soundtrack της πρώτης κινηματογραφικής μεταφοράς του, το 2002, είχε την υπογραφή του Marilyn Manson, ενώ περιλάμβανε κομμάτια από Slipknot, Mudvayne και άλλους θρύλους του heavy metal.

Τρεις δεκαετίες μετά, το franchise που δίδαξε τον φόβο επιστρέφει για να ενώσει δύο φαινομενικά ξένους κόσμους: το ψηφιακό σκοτάδι και το metal θέατρο. Οι BABYMETAL, με τη χαρακτηριστική τους μίξη παιδικής αθωότητας και επιθετικής ενέργειας, μοιάζουν ιδανικές για να ντύσουν τον εορτασμό του Resident Evil με τον πιο παράξενα μαγευτικό τρόπο.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

BABYMETAL

Resident Evil x BABYMETAL: Το πιο απροσδόκητο crossover τρόμου και metal

Το Resident Evil κλείνει 30 χρόνια το 2026 και το γιορτάζει με μια συνεργασία-έκπληξη με τις...
Model/Actriz

Ο Olof Dreijer των Knife μεταμορφώνει το "Cinderella" των Model/Actriz σε χορευτικό τελετουργικό

Το κομμάτι του φετινού "Pirouette" αποκτά νέα ζωή, πιο δραματική, πιο υπνωτιστική, πιο σωματική.
Sugar For The Pill

Οι Sugar For The Pill παρουσιάζουν το "LUV" ζωντανά στο Death Disco

Ύστερα από συναυλίες σε Ευρώπη και Αμερική, οι Sugar For The Pill επιστρέφουν στην Αθήνα για να...

Featured

5 albums για τον Νοέμβριο

5 άλμπουμ για τον Νοέμβριο

Από το μελαγχολικό "Nebraska" του Springsteen και τους χορευτικούς Pylon, μέχρι τα νυχτερινά blues του...
40 χρόνια Death Metal

40 χρόνια Death Metal

Στις 4 Νοεμβρίου του 1985, κυκλοφορεί το "Seven Churches" των Possessed και έρχεται να βαφτίσει με αίμα...
Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...

Best of Network