Resident Evil x BABYMETAL: Το πιο απροσδόκητο crossover τρόμου και metal

Το Resident Evil, το εμβληματικό franchise τρόμου της Capcom, ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30 χρόνια του το 2026 και το κάνει με έναν απροσδόκητα metal τρόπο. Ανάμεσα στις επετειακές δράσεις που ετοιμάζονται, ξεχωρίζει μια νέα συνεργασία με τις BABYMETAL, το ιαπωνικό φαινόμενο που ένωσε το kawaii σύμπαν με το heavy metal.

Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από ένα βίντεο-έκπληξη, με πρωταγωνίστρια τη Lady Alcina Dimitrescu, την εμβληματική βρικόλακα από το Resident Evil Village (2021), να αποκαλύπτει τη συνεργασία. Το επερχόμενο merch capsule υπόσχεται έναν συνδυασμό γοτθικής αισθητικής και ιαπωνικού θεάματος, με αναφορές τόσο στο horror σύμπαν του παιχνιδιού όσο και στο θεατρικό, φουτουριστικό ύφος των BABYMETAL.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Resident Evil συναντά τη μουσική σκηνή. Το soundtrack της πρώτης κινηματογραφικής μεταφοράς του, το 2002, είχε την υπογραφή του Marilyn Manson, ενώ περιλάμβανε κομμάτια από Slipknot, Mudvayne και άλλους θρύλους του heavy metal.

Τρεις δεκαετίες μετά, το franchise που δίδαξε τον φόβο επιστρέφει για να ενώσει δύο φαινομενικά ξένους κόσμους: το ψηφιακό σκοτάδι και το metal θέατρο. Οι BABYMETAL, με τη χαρακτηριστική τους μίξη παιδικής αθωότητας και επιθετικής ενέργειας, μοιάζουν ιδανικές για να ντύσουν τον εορτασμό του Resident Evil με τον πιο παράξενα μαγευτικό τρόπο.