Underscores: Ένα hyperpop κορίτσι ωριμάζει χωρίς να χαμηλώνει την ένταση

Το hyperpop κορίτσι που ακούει στο όνομα Underscores από τη Νέα Υόρκη κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο "Do It", συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό βίντεο. Στο κλιπ που σκηνοθέτησε η ίδια, η Underscores τραγουδά πάνω στο electropop κομμάτι ενώ χορογραφεί με δύο χορευτές, τα φώτα αναβοσβήνουν ρυθμικά και άνθρωποι εκτοξεύονται κυριολεκτικά από τις καρέκλες τους από τη δύναμη της μουσικής που βγαίνει μέσα από ένα laptop.

Η April Harper Grey, 25 ετών σήμερα, άρχισε να κυκλοφορεί μουσική ως Underscores πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, όταν ήταν ακόμη έφηβη. Αφού αυτο-κυκλοφόρησε τρία EPs και το πρώτο της άλμπουμ, Fishmonger (2021), επέστρεψε το 2023 με το Wallsocket μέσω της Mom + Pop. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει το τρίτο της άλμπουμ (ακόμη χωρίς τίτλο) στο οποίο θα περιλαμβάνεται το "Do It" μαζί με το lead single "Music" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο.

Παράλληλα, η Underscores έχει συμμετάσχει σε αρκετές συνεργασίες μέσα στο 2024, μεταξύ των οποίων το "Poplife" του Umru, ένα remix του "Booboo" της Yaeji σε συνεργασία με την Aliyah’s Interlude με τίτλο "Booboo2", καθώς και το "Harvest Sky" της Oklou από το Choke Enough, που πρόσφατα κυκλοφόρησε σε deluxe edition.

Mέσα από ονόματα σαν την Underscores, η hyperpop, αυτό το χαοτικό κράμα ποπ, glitch και συναισθηματικού υπερκορεσμού, φαίνεται να αφήνει πίσω της την εφηβική της έκρηξη και να μπαίνει σε μια πιο ώριμη φάση. Οι καλλιτέχνες της, όπως το κορίτσι πιο πάνω, δεν ενδιαφέρονται πια να σοκάρουν, αλλά να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει pop στη μετά-ψηφιακή εποχή: ευαλωτότητα ντυμένη με distortion, συναίσθημα περασμένο μέσα από φίλτρα, ανθρώπινη φωνή μέσα σε μηχανικό σύμπαν. Αν η hyperpop είχε γεννηθεί ως αντίδραση, τώρα μεγαλώνει ως εξερεύνηση και ίσως εκεί να βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον.