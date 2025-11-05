Η επιστροφή των Radiohead: Πρώτη ζωντανή εμφάνιση μετά από 7 χρόνια στη Μαδρίτη

Οι Radiohead έδωσαν την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση μετά από επτά χρόνια. Η ευρωπαϊκή τους περιοδεία ξεκίνησε απόψε στην Movistar Arena στη Μαδρίτη (χωρητικότητας 17.000 ατόμων), σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το συγκρότημα από την Οξφόρδη βρέθηκε ξανά στη σκηνή μετά το τέλος της περιοδείας του A Moon Shaped Pool τον Αύγουστο του 2018.

Τον Σεπτέμβριο, το συγκρότημα είχε ανακοινώσει την επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας μια σειρά 20 συναυλιών σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Πέρυσι μαζευτήκαμε να κάνουμε πρόβες, έτσι απλά, για το γούστο», είπε ο ντράμερ Philip Selway. «Μετά από επτά χρόνια παύσης, ήταν πραγματικά όμορφο να ξαναπαίζουμε αυτά τα κομμάτια και να επανασυνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει ριζώσει βαθιά μέσα και στους πέντε μας. Αυτό μας έκανε να θέλουμε να δώσουμε και κάποιες συναυλίες, οπότε ελπίζουμε να μπορέσετε να έρθετε σε κάποια από τις ημερομηνίες. Προς το παρόν, θα είναι μόνο αυτές… αλλά ποιος ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό».

Στη Μαδρίτη, το συγκρότημα έπαιξε «in the round» (με τη σκηνή στο κέντρο και το κοινό γύρω τους), παρουσιάζοντας ένα σετ 18 τραγουδιών και επιστρέφοντας για ένα encore επτά κομματιών. Από αυτά, τα έξι προέρχονταν από το κλασικό OK Computer του 1997, ενώ τέσσερα ακόμη από το In Rainbows του 2007.

Το live άνοιξε με το "Let Down", ένα τραγούδι που γνώρισε απρόσμενη αναβίωση δημοτικότητας φέτος χάρη στο TikTok, και έκλεισε με το "Karma Police", με το οποίο ο Thom Yorke ολοκλήρωνε και αρκετά από τα περσινά του solo shows στην περιοδεία Everything γύρω από τον Ειρηνικό.

Οι Radiohead δίνουν δεύτερη συναυλία στη Μαδρίτη αύριο, πριν συνεχίσουν σε Μπολόνια, Κοπεγχάγη, Βερολίνο και Λονδίνο. Οι πλήρεις ημερομηνίες ακολουθούν.

Radiohead: Madrid Movistar Arena setlist

Let Down

2 + 2 = 5

Sit Down. Stand Up

Bloom

Lucky

Ful Stop

The Gloaming

Myxomatosis

No Surprises

Videotape

Weird Fishes/Arpeggi

Everything in Its Right Place

15 Step

The National Anthem

Daydreaming

A Wolf at the Door

Bodysnatchers

Idioteque