Mayhem: Οι αρχιερείς του black metal επιστρέφουν με νέο τελετουργικό θανάτου

Οι Mayhem ανακοίνωσαν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους, με τίτλο Liturgy of Death, το οποίο κυκλοφορεί στις 6 Φεβρουαρίου. Το πρώτο single, "Weep for Nothing", είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση.

Το επτάλεπτο κομμάτι είναι ένα αποπνικτικό ηχητικό τελετουργικό, που κινείται ανάμεσα σε ατμοσφαιρικές εκρήξεις, πιο αργά doom περάσματα και ακόμη και μια δόση prog στο δεύτερο μισό του κομματιού. Ο εμβληματικός τραγουδιστής Attila Csihar εναλλάσσει δαιμονισμένα growls με σχεδόν οπερατικά καθαρά φωνητικά, ακολουθώντας τις δραματικές μεταμορφώσεις της σύνθεσης.

Για το νέο άλμπουμ, η σύνθεση των Mayhem παραμένει η ίδια με εκείνη του Daemon (2019) και αποτελείται από τους Csihar, τους ιστορικούς Necrobutcher (μπάσο) και Hellhammer (ντραμς), καθώς και τους κιθαρίστες Ghul και Morten (Teloch).

Οι πρωτοπόροι του black metal θα υποστηρίξουν το Liturgy of Death με την περιοδεία "Death Over Europe", η οποία ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου στην Ολλανδία, με τους Marduk και Immolation στο line-up. Το νέο άλμπουμ ακολουθεί την κυκλοφορία του live άλμπουμ Daemonic Rites (2023), του EP Atavistic Black Disorder / Kommando (2021), καθώς και το στούντιο LP Daemon. Το Liturgy of Death διατίθεται για προ-παραγγελία σε φυσική μορφή μέσω Century Media και ψηφιακά μέσω Bandcamp. Ακούστε το "Weep for Nothing" παρακάτω.