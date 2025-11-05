Πληροφορίες

Mayhem: Οι αρχιερείς του black metal επιστρέφουν με νέο τελετουργικό θανάτου

Το πιο σκοτεινό και "ιερό" σχήμα του νορβηγικού black metal ανοίγει ξανά τις πύλες της κόλασης.

Mayhem
Avopolis Team

Οι Mayhem ανακοίνωσαν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους, με τίτλο Liturgy of Death, το οποίο κυκλοφορεί στις 6 Φεβρουαρίου. Το πρώτο single, "Weep for Nothing", είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση.

Το επτάλεπτο κομμάτι είναι ένα αποπνικτικό ηχητικό τελετουργικό, που κινείται ανάμεσα σε ατμοσφαιρικές εκρήξεις, πιο αργά doom περάσματα και ακόμη και μια δόση prog στο δεύτερο μισό του κομματιού. Ο εμβληματικός τραγουδιστής Attila Csihar εναλλάσσει δαιμονισμένα growls με σχεδόν οπερατικά καθαρά φωνητικά, ακολουθώντας τις δραματικές μεταμορφώσεις της σύνθεσης.

Για το νέο άλμπουμ, η σύνθεση των Mayhem παραμένει η ίδια με εκείνη του Daemon (2019) και αποτελείται από τους Csihar, τους ιστορικούς Necrobutcher (μπάσο) και Hellhammer (ντραμς), καθώς και τους κιθαρίστες Ghul και Morten (Teloch).

Οι πρωτοπόροι του black metal θα υποστηρίξουν το Liturgy of Death με την περιοδεία "Death Over Europe", η οποία ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου στην Ολλανδία, με τους Marduk και Immolation στο line-up. Το νέο άλμπουμ ακολουθεί την κυκλοφορία του live άλμπουμ Daemonic Rites (2023), του EP Atavistic Black Disorder / Kommando (2021), καθώς και το στούντιο LP Daemon. Το Liturgy of Death διατίθεται για προ-παραγγελία σε φυσική μορφή μέσω Century Media και ψηφιακά μέσω Bandcamp. Ακούστε το "Weep for Nothing" παρακάτω.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Romy

To τραγούδι της ημέρας: Romy – "Love Who You Love"

Η Romy επιστρέφει με ένα νέο single και video clip με τίτλο "Love Who You Love". Το τραγούδι κλείνει...
Dream Syndicate

Οι Dream Syndicate επιστρέφουν στο Gagarin με το "Medicine Show" ολόκληρο στη σκηνή

Οι Dream Syndicate, ένα από τα πιο επιδραστικά και αγαπημένα συγκροτήματα της αμερικανικής...
Babyshambles

Οι Babyshambles επιστρέφουν μετά από 12 χρόνια με το νέο single "Dandy Hooligan"

Το ιστορικό συγκρότημα του Pete Doherty κάνει το μεγάλο comeback πριν από την reunion περιοδεία...

Featured

5 σύγχρονες jazz κυκλοφορίες που αξίζει να ακούσετε τώρα

5 σύγχρονες jazz κυκλοφορίες που αξίζει να ακούσετε τώρα

Μια περιπλάνηση σε 5 σύγχρονες jazz διαδρομές, από την αμερικανική έρημο ως τις πολωνικές...
Ritual Howls

Ritual Howls – Ruin

Δεν χρειάζεται να έχεις βρεθεί στο Ντιτρόιτ για να νιώσεις τον παλμό του. Αρκεί να ακούσεις τους...
Horses Patti Smith

Horses: 50 χρόνια από το ποιητικό punk μανιφέστο της Patti Smith

Ο Θανάσης Μήνας ξανακούει το ορόσημο ντεμπούτο της ποιήτριας του πανκ που γιορτάζει μισό αιώνα ζωής.

Best of Network