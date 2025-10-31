Ο Peter Gabriel ανακοίνωσε πως το φεστιβάλ WOMAD επιστρέφει «επίσημα» το 2026, σε νέα τοποθεσία

Το WOMAD (World of Music, Arts and Dance) ιδρύθηκε από τον Gabriel το 1980, με στόχο να αναδείξει έναν πολυπολιτισμικό συνδυασμό μουσικών ειδών. Από τότε έχει ταξιδέψει σε 27 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ το κύριο βρετανικό φεστιβάλ πραγματοποιείται από το 2007 στο Charlton Park του Wiltshire. Πέρυσι, ωστόσο, ο Gabriel είχε ανακοινώσει πως το WOMAD θα κάνει παύση το 2025, προκειμένου να επιστρέψει ανανεωμένο το 2026. Τότε είχε εξηγήσει πως το φεστιβάλ «επανεκτιμά, αναγεννάται και ανανεώνεται» μετά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία.

Τώρα αποκάλυψε πως η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Neston Park, στο Corsham του Wiltshire, από 23 έως 26 Ιουλίου 2026.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να πω ότι το WOMAD επιστρέφει επίσημα», δήλωσε ο Gabriel στις 30 Οκτωβρίου. «Επιστρέφουμε σε ένα υπέροχο νέο σπίτι, το Neston Park, κοντά στη βάση μας, τα Real World Studios. Εξετάσαμε πολλές όμορφες τοποθεσίες στη χώρα, αλλά όταν μάθαμε πως ο Sir James και η Lady Venetia Fuller ήθελαν να ανοίξουν το πανέμορφο κτήμα τους και να φιλοξενήσουν το WOMAD, ένιωσα αμέσως πως αυτό θα ήταν ένα ζεστό και φιλόξενο μέρος για να ριζώσουμε ξανά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όσο λείπαμε, όλη η ομάδα δούλευε αδιάκοπα για να ανανεώσει το φεστιβάλ μας, εξετάζοντας προσεκτικά τα σχόλια και τις ιδέες του κοινού. Είναι υπέροχο να έχουμε ένα κοινό που νοιάζεται τόσο βαθιά για το τι είναι και τι μπορεί να γίνει το WOMAD. Σε έναν κόσμο όπου πολλοί καταφέρνουν να αποκτούν δύναμη μέσα από το μίσος, τον ρατσισμό και τη διαίρεση, ένα μέρος όπου συναντιούνται όλες οι κουλτούρες και τα όνειρα του κόσμου, χτισμένο πάνω στον σεβασμό και την αλληλοκατανόηση, μοιάζει πιο πολύτιμο από ποτέ».

Οι Sir James και Lady Venetia Fuller, που θα φιλοξενήσουν το WOMAD στο κτήμα τους, σχολίασαν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα καλωσορίσουμε την κοινότητα του WOMAD στο Neston Park το 2026. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγουμε το κτήμα μας για ένα τέτοιο γεγονός και το μήνυμα του WOMAD είναι κάτι που θαυμάζουμε εδώ και χρόνια».

Η παύση του 2025 ακολουθεί την ακύρωση του φεστιβάλ το 2021, λόγω της πανδημίας COVID-19, όταν ο Gabriel είχε κατηγορήσει την έλλειψη κυβερνητικής υποστήριξης για τα μουσικά φεστιβάλ, ζητώντας τότε πρόγραμμα ασφάλισης από τη βρετανική κυβέρνηση για να αποφευχθεί η ματαίωση.