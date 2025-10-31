Η Billie Eilish δωρίζει 11,5 εκατομμύρια δολάρια και ταρακουνά την ελίτ της Νέας Υόρκης

Η τραγουδίστρια έκανε τις δηλώσεις αυτές το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Wall Street Journal 2025 Innovator Awards, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη. Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες που «αλλάζουν το παιχνίδι» στους τομείς τους.

Στους φετινούς τιμώμενους περιλαμβάνονταν ο Spike Lee (Κινηματογράφος), ο Ben Stiller (Ψυχαγωγία), η Hailey Bieber (Ομορφιά), η Priscilla Chan (Φιλανθρωπία στην Επιστήμη) και οι Mellody Hobson και George Lucas (Σχεδιασμός).

Η Billie Eilish, που παρέλαβε το βραβείο “Music Innovator Award”, χρησιμοποίησε την ομιλία της για να καλέσει τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να δείξουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη και να κάνουν περισσότερα για τους λιγότερο προνομιούχους.

"if you're a billionaire, why are you a billionaire?" -Billie at the @WSJ Innovator awards tonight in New York! pic.twitter.com/YjSoi4Ei0R — Billie Eilish Society (@BillieSociety) October 30, 2025

Η τραγουδίστρια του "Birds Of A Feather", γνωστή για την ακτιβιστική της δράση υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων και της κλιματικής δικαιοσύνης, τόνισε πως περισσότερη «ενσυναίσθηση» από τα πιο εύπορα μέλη της κοινωνίας θα μπορούσε να κάνει πραγματική διαφορά.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά σκοτεινός και δύσκολος», είπε. «Οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και κατανόηση περισσότερο από ποτέ – ειδικά στη χώρα μας. Αν έχεις χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσεις για κάτι καλό, να τα δώσεις σε όσους τα έχουν ανάγκη».

Στη συνέχεια απευθύνθηκε ευθέως στους δισεκατομμυριούχους που βρίσκονταν στην αίθουσα. ανάμεσά τους και ο ιδρυτής του Facebook, Mark Zuckerberg.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί εδώ μέσα που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από εμένα… κι αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί να είσαι;»

είπε, πριν προσθέσει: «Μοιραστείτε τα λεφτά σας, shorties».

Λίγο αργότερα, ο παρουσιαστής Stephen Colbert ανακοίνωσε ότι η Billie Eilish θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της περιοδείας της "Hit Me Hard And Soft Tour" σε οργανισμούς που στηρίζουν την επισιτιστική ισότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.