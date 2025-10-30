Πληροφορίες

Οι Soft Pink Truth παρουσιάζουν το "Time Inside the Violet"

Ο Drew Daniel φέρνει την chamber music στο dance floor, για να ξορκίσει το σκοτάδι της εποχής.

Soft Pink Truth
Ο Drew Daniel, το αεικίνητο μισό των Matmos και καθηγητής στο Johns Hopkins University, επιστρέφει με το πιο φιλόδοξο έργο του ως The Soft Pink Truth. Το νέο άλμπουμ με τίτλο Can Such Delightful Times Go On Forever? θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου 2026 από τη Thrill Jockey, και μοιάζει περισσότερο με μουσική πράξη αντίστασης παρά με απλή συλλογή συνθέσεων.

Ο Daniel, γνωστός για την ικανότητά του να μεταμορφώνει τα ηλεκτρονικά είδη σε πειραματικά κοινωνικά σχόλια, παντρεύει εδώ τις δομές της κλασικής μουσικής δωματίου με τον ρυθμό της ηλεκτρονικής dance σκηνής. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ γεμάτο από ευαισθησία που ταυτόχρονα στέκεται σαν μια απάντηση απέναντι στην παρακμή του σύγχρονου κόσμου.

Το πρώτο single, "Time Inside the Violet", συνθέτει ένα πιάνο μοτίβο του M.C. Schmidt, εμπλουτισμένο με έγχορδα του Ulas Kurugullu, και περιγράφει, όπως λέει ο ίδιος ο Daniel, «την ήρεμη ομορφιά που διακόπτεται από τον πανικό». Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα βίντεο-συνεργασία των animators Matthew Sullivan και Vicki Bennett, που οπτικοποιεί τη ρευστότητα του χρόνου.

Το Can Such Delightful Times Go On Forever? ηχογραφήθηκε με μια διεθνή ομάδα συνεργατών από Τουρκία, Σουηδία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες: ανάμεσά τους οι Bill Orcutt, Neleta Ortiz, Cecilia Cuccolini, το Ebu String Quartet του Peabody Institute, καθώς και σαξοφωνίστες των Horse Lords.

Εννοιολογικά, ο δίσκος είναι μια αντι-δυστοπική ωδή στην ομορφιά. Ο Daniel χρησιμοποιεί τη μουσική για να αναρωτηθεί τι παρηγοριά μπορεί να προσφέρει η τέχνη «μπροστά στις πλημμύρες του φασισμού, της βαρβαρότητας και της απανθρωπιάς». Αναγνωρίζοντας πως η μουσική δεν είναι πολιτικό όπλο, τη μετατρέπει σε καταφύγιο ευαισθησίας και queer οικειότητας, σε μια εποχή που ζητά ριζική ανθρωπιά.

«Ήθελα να δημιουργήσω ένα προσωρινό καταφύγιο, ένα μέρος όπου η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη», δηλώνει ο Daniel. Και με το Can Such Delightful Times Go On Forever?, το καταφέρνει, στήνοντας ένα dancefloor για την ψυχή, εκεί όπου η ομορφιά επιμένει, έστω κι αν ο κόσμος καταρρέει.

 

 

